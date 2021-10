Người tiêm vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài hưởng ưu đãi tương tự người tiêm trong nước từ 7/10

Photo : YONHAP News

Từ ngày 7/10, người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài cũng có thể được hưởng ưu đãi tương tự như người đã hoàn tất tiêm phòng tại Hàn Quốc.Tại buổi họp báo thường kỳ 5/10, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương công bố từ ngày 7/10, người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài sẽ có thể được cấp giấy xác nhận hoàn thành tiêm chủng trong nước.Ủy ban cho biết trong thời gian qua, nhiều người dù đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài, nhưng lại không được công nhận trong nước, nên không được áp dụng một số biện pháp nới lỏng về quy tắc phòng dịch, như hạn chế quy mô tụ tập riêng tư. Do đó, Ủy ban đã lập đối sách trên để giải tỏa sự bất tiện này.Đối tượng được áp dụng quy định trên là công dân Hàn Quốc trong và ngoài nước, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, quan chức ngoại giao làm việc tại Hàn Quốc và gia đình đi kèm đã tiêm vắc-xin ở nước ngoài và được cấp giấy xác nhận miễn cách ly.Những người trên chỉ cần tới trung tâm y tế, trình giấy xác nhận đã tiêm phòng do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp, giấy xác nhận miễn cách ly, là có thể đăng ký lịch sử tiêm phòng lên Hệ thống tiêm chủng quốc gia, và có thể được cấp giấy xác nhận tiêm phòng hoặc chứng nhận điện tử. Chứng nhận điện tử sẽ được cấp thông qua hệ thống COOV, nhưng bằng mẫu khác với mẫu chứng nhận của người tiêm trong nước.Các loại vắc-xin được công nhận tiêm tại nước ngoài là những loại đã được Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê chuẩn, gồm vắc-xin AstraZeneca (Anh), bao gồm cả vắc-xin Covishield (phiên bản vắc-xin AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất), vắc-xin Pfizer và Moderna (Mỹ), vắc-xin Janssen (Bỉ), Sinopharm và Sinovac (Trung Quốc).