Liên hợp quốc: “Bắc Triều Tiên vẫn phát triển hạt nhân và tên lửa bất chấp khó khăn kinh tế”

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 4/10 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo của nhóm chuyên gia, cho biết miền Bắc liên tiếp có hành vi né tránh lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, tiếp tục phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo.Báo cáo chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang tập trung khắc phục khó khăn kinh tế song vẫn nỗ lực mua phụ tùng và công nghệ từ nước ngoài nhằm tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Không những thế, Bình Nhưỡng còn đang cải tiến các cách thức tinh vi hơn để lách các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế. Báo cáo đề cập cụ thể đến vụ Bắc Triều Tiên từng mua tàu chở dầu thuộc sở hữu của công ty Hàn Quốc, được nhập vào nước này thông qua Hong Kong. Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nghiêm cấm hành vi mua bán tàu vào Bắc Triều Tiên bằng hình thức trực tiếp hay gián tiếp nếu không có sự cho phép.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên công bố báo cáo của nhóm chuyên gia hai lần một năm. Báo cáo lần này phản ánh tình hình thực hiện lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt lên Bình Nhưỡng từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay.