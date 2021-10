Phiên thanh tra cơ quan Nhà nước của Quốc hội tiếp tục gián đoạn vì nghi ngờ phường Daejang

Photo : YONHAP News

Trong ngày 5/10, ngày thứ hai đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước của Quốc hội, chính giới Hàn Quốc tiếp tục xung đột gay gắt tại các Ủy ban thường trực Quốc hội xoay quanh nghi ngờ về quá trình phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).Tương tự ngày hôm trước, các nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tiếp tục giơ cao các biểu ngữ yêu cầu lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ phường Daejang.Tại phiên thanh tra của Ủy ban Hành chính và an toàn đối với Cơ quan Cảnh sát, các nghị sĩ đối lập cũng đeo khẩu trang in nội dung yêu cầu lập Nhóm công tố viên đặc biệt làm rõ nghi ngờ phường Daejang.Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành nhấn mạnh sẽ không thể tiến hành đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước lần này nếu đảng Sức mạnh quốc dân không hạ các tấm biển mang khẩu hiệu chính trị.Hai đảng tiếp tục khẩu chiến về vấn đề lựa chọn người làm chứng tại Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị. Đảng Sức mạnh quốc dân nhấn mạnh cần phải triệu tập Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung làm nhân chứng trước khi ông này thôi chức Tỉnh trưởng để tranh cử Tổng thống.Đảng cầm quyền phản bác rằng nếu vậy phải triệu tập cả nghị sĩ Kwak Sang-do của đảng Sức mạnh quốc dân, và vợ của cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, người đang bị nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của công ty Deutsch Motors, một công ty nhập khẩu ô tô được niêm yết trong nước.Trong số 12 Ủy ban thường trực Quốc hội có lịch thanh tra các cơ quan Nhà nước trong ngày 5/10, một số ủy ban như Ủy ban Hành chính và an toàn, Ủy ban Quốc phòng, đã bị gián đoạn do xung đột giữa chính giới.Trước khi diễn ra buổi thanh tra ngày 5/10, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Yoon Ho-jung chỉ trích đảng đối lập đang biến đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước lần này thành nơi biểu tình, công kích chính trị.Trong khi đó, Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Kim Gi-hyeon chỉ trích đảng cầm quyền đang bảo vệ cho ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung, không cho ông này ra làm chứng.