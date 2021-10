Chỉ số KOSPI lao dốc, rơi khỏi ngưỡng 3.000 điểm sau nửa năm

Photo : YONHAP News

Khép lại phiên giao dịch ngày 5/10, chỉ số chứng khoản tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa ở mức 2.962,17 điểm, giảm 57,01 điểm (1,89%), thấp nhất tính theo chỉ số đóng cửa kể từ sau phiên giao dịch ngày 10/3 năm nay (2.958,12 điểm). Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn 6 tháng, chỉ số KOSPI rơi khỏi ngưỡng 3.000 điểm kể từ sau phiên giao dịch ngày 24/3 (2.996,35 điểm).Trong phiên giao dịch cùng ngày, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mua ròng lần lượt 358 tỷ won (301,22 triệu USD) và 232,5 tỷ won (195,6 triệu USD), nhưng không đủ để giúp chỉ số KOSPI "trụ vững" trước đà bán ròng 621,1 tỷ won (522,6 triệu USD) của nhà đầu tư nước ngoài.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 955,37 điểm, giảm 27,83 điểm (2,83%) so với phiên trước.Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc sụt giảm được phân tích là bởi sàn giao dịch chứng khoán New York lao dốc mạnh trong đêm hôm trước do ảnh hưởng từ việc giá dầu tăng. Chỉ số Dow Jones đã giảm 0,94%, chỉ số S&P 500 giảm 1,3%, chỉ số NASDAQ giảm sâu tới 2,14%.Việc Quốc hội Mỹ không tìm ra được bước đột phá cho quá trình đàm phán về mức trần nợ công, cộng với giá dầu quốc tế xác lập mức cao kỷ lục sau 7 năm, đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến tâm lý đầu tư bị co hẹp.Ngoài ra, còn phải kể tới một số yếu tố tiêu cực khác, như lo ngại tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc Hengda (tên tiếng Anh "Evergrande") phá sản, làm thị trường chứng khoán lung lay, gia tăng biến động.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD khép lại phiên giao dịch ở mức 1.184 won đổi 1 USD, bằng phiên trước.