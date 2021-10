Lợi nhuận trong kỳ của 4 tập đoàn hàng đầu chiếm 83% lợi nhuận 30 tập đoàn lớn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Jang Hye-young (đảng Công lý) thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội ngày 5/10 cho biết căn cứ theo tài liệu của Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc, trong năm ngoái, lợi nhuận trong kỳ của 4 tập đoàn đứng đầu về quy mô tài sản là Samsung, ô tô Hyundai, SK và LG đạt 37.604 tỷ won (31,67 tỷ USD), tăng 2.203 tỷ won (1,86 tỷ USD) so với một năm trước.Trong khi đó, lợi nhuận trong kỳ của 30 tập đoàn đứng đầu về quy mô tài sản trong nước đạt 45.030,4 tỷ won (37,92 tỷ USD), giảm 4.569 tỷ won (3,85 tỷ USD).Tỷ trọng lợi nhuận trong kỳ của 4 tập đoàn lớn trên tổng số 30 tập đoàn là 83%, tăng 12% so với năm 2019 (71%).Trong năm ngoái, doanh thu của 4 tập đoàn đứng đầu đạt 778.783 tỷ won (655,76 tỷ USD), giảm 4.635 tỷ won (3,9 tỷ USD) so với một năm trước. Doanh thu của 30 tập đoàn hàng đầu đạt 1.373.272 tỷ won (1.156,34 tỷ USD), giảm 53.840 tỷ won (45,34 tỷ USD). Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu của 4 tập đoàn lớn trên 30 tập đoàn tăng 1,8%, từ 54,9% năm 2019 lên 56,7%. Có thể thấy bất chấp cuộc khủng hoảng COVID-19, 4 tập đoàn đứng đầu vẫn nâng cao được năng lực cạnh tranh.Mặt khác, trong vòng từ năm 2017 tới năm 2019, kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, doanh thu và tài sản của 4 tập đoàn lớn trên tổng số các doanh nghiệp trong nước đã giảm 0,5%, từ 16,2% xuống 15,7%; tỷ trọng về quy mô tài sản giảm 0,9%, từ 13,9% xuống 12,8%.Nghị sĩ Jang Hye-young đánh giá mặc dù Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ cải cách 4 tập đoàn lớn, nhưng chưa đạt được thành quả nào rõ rệt. Thêm vào đó, Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, thủ phạm chính trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye lại được tha tù trước thời hạn, quay lại điều hành tập đoàn. Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) tưởng chừng bị giải thể, lại đang lên tiếng phản đối các dự luật cải cách, như Luật xử phạt doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng.