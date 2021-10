Ngoại trưởng Hàn-Mỹ hội đàm ngắn tại Pháp, trao đổi tình hình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Paris (Pháp) dự cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong đã có cuộc hội đàm ngắn với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken vào chiều 5/10 (giờ địa phương).Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng hai bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, phương án kiểm soát ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, sớm nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.Ông Chung đã trình bày với Bộ trưởng Blinken về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Moon Jae-in, coi đây là một biện pháp xây dựng niềm tin có ý nghĩa để can thiệp vào miền Bắc. Hai nước nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi chặt chẽ trong thời gian tới về vấn đề này.Trước đó, trong bài phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 21/9 tại New York (Mỹ), Tổng thống Moon đề xuất 3 bên Hàn-Triều-Mỹ hoặc 4 bên là Hàn-Triều-Mỹ-Trung tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.Gần hai tuần trước, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cũng đã có hội đàm song phương và ba bên Hàn-Mỹ-Nhật tại New York vào ngày 22/9, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.Mặt khác, Bộ Ngoại giao cho biết Bộ trưởng Chung Eui-yong đã tham dự Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) lần thứ 15 được tổ chức trực tuyến từ ngày 3/10 và kéo dài tới 7/10.UNCTAD là một tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc được thành lập vào năm 1964 nhằm hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa, tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển vào hoạt động thương mại quốc tế. Tổ chức này đang hỗ trợ về nghiên cứu chính sách thương mại và phát triển, hợp tác công nghệ cho các nước đang phát triển.Tại hội nghị lần này, Ngoại trưởng Chung đã có bài phát biểu thể hiện quyết tâm đóng góp của Chính phủ Hàn Quốc, chuẩn bị cho thời đại hậu COVID-19. Đặc biệt, ông Chung nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phổ cập vắc-xin COVID-19 một cách công bằng, nhằm tăng cường năng lực phục hồi toàn cầu, trình bày về đóng góp của Hàn Quốc cho "cam kết COVAX AMC" và hỗ trợ vật tư phòng dịch cho hơn 120 quốc gia. "Cam kết COVAX AMC" là một phần của Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm bảo đảm phân phối vắc-xin COVID-19 cho tất cả các quốc gia.Ngoài ra, ông Chung chỉ ra rằng thương mại là yếu tố quan trọng để hồi phục kinh tế, cho biết Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tầng lớp yếu thế như phụ nữ, lao động hợp đồng ngắn hạn.Cuối cùng, Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giúp Hàn Quốc giành quyền đăng cai Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) năm 2023.