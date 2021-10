Tỷ lệ hộ gia đình một thành viên lần đầu tiên vượt ngưỡng 40%

Photo : Getty Images Bank

Bộ Hành chính và an toàn ngày 6/10 công bố tính tới cuối tháng 9, tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc là 23.383.689 hộ, cao kỷ lục. Trong đó, số hộ gia đình một thành viên đạt 9.367.439 hộ, chiếm 40,1% tổng số hộ, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 40%. Tiếp đó là đến hộ hai thành viên chiếm 23,8%, hộ trên 4 thành viên là 19%, hộ ba thành viên là 17,1%.Tỷ lệ hộ gia đình một và hai thành viên gộp lại là 63,9%, tăng 1,3% so với cuối năm 2020. Hộ gia đình trên 4 thành viên giảm hơn 6% so với 5 năm trước. Số thành viên bình quân trong hộ gia đình Hàn Quốc là 2,21 người.Tổng dân số theo đăng ký chứng minh thư tính tới cuối tháng 9 là 51.667.688 người, giảm 4.712 người so với cuối tháng 6, cho thấy dân số Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm trong quý III, nối tiếp quý I và quý II.Trong đó, dân số ngoài 50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trên tất cả các nhóm tuổi. Trong khi tất cả các nhóm tuổi dưới 50 đều giảm, thì tỷ lệ dân số ngoài 60 và trên 70 tuổi tăng lần lượt 0,7% và 0,2%.