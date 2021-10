Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 26 bắt đầu khai mạc vào ngày 6/10 và kéo dài trong 10 ngày.Lễ khai mạc diễn ra lúc 18 giờ tại Trung tâm điện ảnh Busan (quận Haeundae, Busan), với sự góp mặt của hai diễn viên Song Joong-ki và Park So-dam.Năm nay, lễ khai mạc, bế mạc và sự kiện thảm đỏ dự kiến sẽ được tổ chức trực tiếp thay vì hủy bỏ do dịch COVID-19 như năm ngoái.Sự kiện năm nay có sự góp mặt của tổng cộng 223 phim điện ảnh, đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tác phẩm trình chiếu khai mạc sự kiện là bộ phim mang tên "Heaven: To the Land of Happiness" (tựa tiếng Việt: Hạnh phúc dày vò) của đạo diễn Im Sang-soo. Các tác phẩm điện ảnh sẽ được trình chiếu tại 29 rạp chiếu ở 6 cụm rạp.Rạp chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan phim chỉ cho phép vận hành 50% số ghế ngồi để đàm bảo quy định phòng dịch. Năm nay, các bộ phim tham dự Liên hoan phim sẽ được chiếu hai đến ba lần thay vì một lần như năm ngoái.Ở hạng mục tranh giải “Xu hướng mới” (New Currents) dành cho tác phẩm của đạo diễn mới, có tổng cộng 11 phim tranh tài. Chủ tịch ban giám khảo giải “Xu hướng mới” năm nay là đạo diễn Canada gốc Ấn Độ Deepa Mehta.Bộ phim “Anita” của đạo diễn người Hong Kong Lok Man Leung là tác phẩm bế mạc sự kiện, sau buổi họp báo bế mạc vào sáng ngày 15/10.