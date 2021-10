Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 5/10 (giờ địa phương) dẫn nội dung công bố của Chính phủ Việt Nam, cho biết kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong năm nay sẽ thấp hơn khoảng 5 tỷ USD so với mục tiêu ban đầu.Trước đó, Việt Nam đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 39 tỷ USD trong năm 2021. Tuy nhiên, con số này sẽ khó đạt được do các biện pháp phòng dịch COVID-19 quyết liệt và thiếu nhân lực ở nhà máy.Riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 2,35 tỷ USD, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các hãng Nike, Adidas đã gần như dừng sản xuất tại Việt Nam trong đầu năm nay. Nhà bán lẻ quần áo thể thao Lululemon cũng đang di dời nhà máy sản xuất khỏi Việt Nam.Việt Nam được biết đến là một trong những nước xuất khẩu dệt may lớn nhất trên thế giới, là nơi đặt nhà máy sản xuất của nhiều thương hiệu toàn cầu như Zara, Ralph Lauren, Nike, Lascote, North Face. Theo thống kê của Chính phủ Việt Nam, có khoảng 3 triệu nhân lực đang làm việc tại hơn 6.000 công ty dệt may lớn.Mặt khác, Việt Nam đang dốc toàn lực để mở rộng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 bùng phát từ cuối tháng 4 năm nay.Tuy nhiên, nước này đang gặp khó khăn về nguồn cung vắc-xin. Hiện tại, mới có khoảng 11 triệu dân trên tổng cộng 96 triệu dân đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19.Theo đó, phần lớn quản lý các nhà máy nhận định phải tới nửa cuối năm sau mới có thể bình thường hóa hoạt động sản xuất.