Giá tiêu dùng tháng 9 của Hàn Quốc tăng 2,5%

Photo : YONHAP News

Trong tháng 9, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, 6 tháng liên tiếp ở ngưỡng 2%, vượt xa mục tiêu kiểm soát vật giá của Chính phủ đề ra. Xét theo quý, giá tiêu dùng quý III tăng 2,6%, quý cao nhất kể từ sau quý I/2012.Xét theo mặt hàng, giá dầu mỏ tăng 22%, kéo toàn bộ vật giá tăng theo. Giá dầu cao khiến giá các mặt hàng công nghiệp tăng 3,4%, cao nhất kể từ sau tháng 5/2012. Trong đó, giá các mặt hàng thực phẩm chế biến tăng 2,5%, cao hơn cả mức tăng tháng 8.Giá dịch vụ cũng có chiều hướng tăng. Giá dịch vụ cá nhân tăng 2,7%, giá thuê nhà tăng 1,7%. Tuy vậy, giá nông sản, chăn nuôi và thủy sản tăng 3.7%, mức tăng thấp hơn tháng trước. Đặc biệt, giá nông sản lần đầu có chiều hướng giảm kể từ sau tháng 5 năm ngoái. Theo phân tích từ chuyên gia Cục thống kê quốc gia, giá hoa quả và ngũ cốc tăng, nhưng giá rau củ lại giảm, khiến giá nông sản nói chung giảm 0,6%.Vấn đề đặt ra là xu hướng trong thời gian tới. Măc dù giá nông sản đã quay đầu giảm, nhưng dự kiến giá dịch vụ cá nhân sẽ tăng mạnh do tâm lý tiêu dùng được cải thiện, thêm vào đó là giá dầu quốc tế, giá sữa, điện đều tăng, nên việc ổn định vật giá là điều không hề dễ dàng.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định giá tiêu dùng tháng 10 sẽ còn tăng cao hơn, do sức ép từ các yếu tố trên, và hiệu ứng cơ sở từ việc Chính phủ hỗ trợ phí viễn thông trong năm ngoái.Chính phủ cho biết sẽ xúc tiến đối sách ổn định vật giá, như đóng băng tối đa các khoản phí công cộng trong quý IV, giám sát chặt chẽ không để tăng quá mức giá các mặt hàng thực phẩm chế biến.