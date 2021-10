Liên hợp quốc: “Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khởi động một phần cơ sở hạt nhân Yongbyun”

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 4/10 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo của nhóm chuyên gia, cho biết miền Bắc đang tập trung vào việc khắc phục kinh tế, song vẫn duy trì hoạt động phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo.Đầu tiên là dấu hiệu nhiều phương tiện đi lại gần khu vực lò phản ứng hạt nhân 5MW bên trong cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), nơi vốn không có hoạt động kể từ sau năm 2018. Một quốc gia thành viên đánh giá dấu vết xe cộ di chuyển trong khu vực này có thể là phục vụ cho mục đích bảo dưỡng và sửa chữa.Tuy nhiên, theo quan sát của các chuyên gia, có dấu hiệu chiết xuất plutonium dùng trong vũ khí hạt nhân tại phòng thí nghiệm phóng xạ, nơi tham gia vào quá trình tái xử lý nhiên liệu của cơ sở hạt nhân Yongbyun từ tháng 2 năm nay.Tiếp đó, nhóm chuyên gia chỉ ra rằng cơ sở làm giàu uranium của Bắc Triều Tiên tại Yongbyun vẫn đang hoạt động. Ngoài Yongbyun, nhà máy làm giàu uranium tại huyện Pyongsan (tỉnh Bắc Hwanghae) cũng đang hoạt động. Miền Bắc cũng có động thái bảo dưỡng và sửa chữa bên trong bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong.Theo báo cáo, có nhiều xe cộ hoạt động trong khu vực Kangson, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng, nơi được cho là có cơ sở làm giàu uranium bí mật. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cho thấy một tòa nhà mới xuất hiện tại Yongdeok, thành phố Guseong (tỉnh Bắc Pyongan), nơi được cho là có kho vũ khí hạt nhân. Một quốc gia thành viên Liên hợp quốc đánh giá công trình mới này nhằm mục đích che giấu các lối vào hai đường hầm dùng để di chuyển thiết bị hạt nhân.Báo cáo chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên ít phóng thử tên lửa đạn đạo so với năm trước song, theo báo cáo của các nước thành viên, miền Bắc ngày 25/3 đã thử nghiệm hệ thống tên lửa nguyên liệu rắn kiểu mới kết hợp giữa công nghệ dẫn đường và tên lửa đạn đạo.Báo cáo lần này phản ánh tình hình thực hiện lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt lên Bình Nhưỡng từ ngày 6/2-3/8 năm nay. Trong thời gian này, Bình Nhưỡng không tiến hành thử nghiệm hạt nhân hay phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà chỉ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn.Ngoài ra, các chuyên gia đã phân tích kỹ về hai loại tên lửa đạn đạo xuất hiện trong lễ duyệt binh năm 2020 và đầu năm 2021 là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) kiểu mới và ICBM cỡ siêu lớn, song không đưa nội dung mới cụ thể nào ngoài nội dung đã công bố trước đó.Mặt khác, báo cáo chỉ ra những nỗ lực của Bắc Triều Tiên nhằm che giấu hoạt động phát triển tên lửa. Một nước thành viên cho rằng miền Bắc đã sử dụng nhiều phương tiện ngụy trang như đường hầm, boong ke tại các căn cứ và nhà máy sản xuất tên lửa, đồng thời tích cực kết nối, hoạt động với các viện nghiên cứu, trường đại học nước ngoài như Trung Quốc để có được công nghệ vũ khí.Nhóm chuyên gia xác nhận các nhà khoa học miền Bắc và trường đại học Trung Quốc đã đồng nghiên cứu và xuất bản tổng cộng 11 luận văn khoa học từ năm sau năm 2019.Về vấn đề hỗ trợ phụ tùng và xuất khẩu vũ khí, một quốc gia thành viên Liên hợp quốc cho biết, một công ty Bắc Triều Tiên đã ít nhất 4 lần đặt hàng loại thép không gỉ từ tháng 1 năm nay. Đây là nguyên liệu có thể sử dụng trong động cơ tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng hoặc để chế tạo thùng bao quanh vũ khí hạt nhân.Syria và Iran được cho là hai nước chủ yếu có hợp tác quân sự với miền Bắc. Vũ khí của Bình Nhưỡng phần lớn được xuất khẩu sang châu Phi và Đông Nam Á.Nhóm chuyên gia cho biết đang phân tích báo cáo của một nước thành viên về một trường hợp nghi là vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) khác của Bắc Triều Tiên, song không tiết lộ cụ thể về vũ khí hủy diệt hàng loạt này.Theo báo cáo, sau khi miền Bắc phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn lây nhiễm COVID-19, nước này hầu như không nhập khẩu hàng tiêu dùng bao gồm cả xa xỉ phẩm. Việc vận chuyển đồ uống có cồn cũng bị tạm dừng từ đầu năm ngoái. Tuy chưa thể xác định, song các chuyên gia cho rằng việc dừng nhập khẩu hàng hóa đắt đỏ vẫn có thể đang tiếp diễn.Mặt khác, trích dẫn thông tin từ báo chí, các chuyên gia chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên có nhập khẩu lốp xe ô tô, phụ tùng, vật liệu xây dựng, nội thất, cùng như vật tư dùng cho căn biệt thự của gia đình Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.