Chính thức ưu đãi cho người tiêm vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài từ 7/10

Photo : YONHAP News

Người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài và có “giấy xác nhận miễn cách ly” sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành tiêm chủng trong nước bắt đầu từ ngày 7/10. Như vậy, người đã tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài cũng có thể được hưởng ưu đãi tương tự như người đã hoàn tất tiêm phòng tại Hàn Quốc.Đối tượng được áp dụng quy định trên là công dân Hàn Quốc trong và ngoài nước, quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, quan chức ngoại giao làm việc tại Hàn Quốc và gia đình đi kèm đã tiêm vắc-xin ở nước ngoài và được cấp giấy xác nhận miễn cách ly.Những người trên chỉ cần tới trung tâm y tế, trình giấy xác nhận đã tiêm phòng do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp, giấy xác nhận miễn cách ly, là có thể đăng ký lịch sử tiêm phòng lên Hệ thống tiêm chủng quốc gia, và được cấp giấy xác nhận tiêm phòng hoặc chứng nhận điện tử. Chứng nhận điện tử sẽ được cấp thông qua hệ thống COOV, ứng dụng trên điện thoại di động.Vắc-xin tiêm tại nước ngoài được công nhận là những loại đã được Tổ chức y tế thế giới (WHO) phê chuẩn, gồm vắc-xin AstraZeneca (Anh), bao gồm cả vắc-xin Covishield (phiên bản vắc-xin AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất), vắc-xin Pfizer và Moderna (Mỹ), vắc-xin Janssen (Bỉ), Sinopharm và Sinovac (Trung Quốc).