Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc họp với 6 nước về hợp tác vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Choi Jong-moon ngày 6/10 đã tham dự cuộc họp trực tuyến với Thứ trưởng Ngoại giao 6 nước dưới sự chủ trì của người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman.Đây là cuộc họp cấp Thứ trưởng Ngoại giao được tổ chức lần thứ 20, sau lần đầu tiên vào tháng 1 năm nay, ngoài Thứ trưởng Hàn Quốc và Mỹ còn có Thứ trưởng Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Việt Nam.Bộ Ngoại giao cho biết quan chức các nước đã chia sẻ về tình hình dịch COVID-19 ở mỗi nước, kế hoạch sản xuất vắc-xin và kế hoạch chia sẻ vắc-xin trên phương diện song phương và đa phương.Tại cuộc họp lần này, Mỹ và Australia đã giải thích về liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia mới ra mắt mang tên "AUKUS". Về điều này, Thứ trưởng Choi đã trình bày lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc, hy vọng AUKUS sẽ đóng góp vào sự ổn định, hòa bình khu vực.Về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Tứ giác An ninh (QUAD) diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 24/9 vừa qua, ông Choi cho biết Seoul sẵn sàng hợp tác với bất cứ cơ chế thảo luận nào trong khu vực, nếu phù hợp với nguyên tắc hợp tác của Hàn Quốc là mở cửa, minh bạch và bao trùm, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng khu vực và toàn thế giới. Hàn Quốc đang xúc tiến hợp tác đa dạng trên phương diện song phương với các nước QUAD gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia