Photo : KBS

Phim hoạt hình "Thế giới tò mò của Linda" (tên tiếng Anh "The Curious World of Linda" do Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) tham gia đầu tư sản xuất, đã nhận giải thưởng "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" (Outstanding Animation) tại Liên hoan nội dung Catalyst diễn ra tại bang Minnesota (Mỹ)."Thế giới tò mò của Linda" là bộ phim hoạt hình gồm 26 tập, kể về những chuyến du hành trong trí tưởng tượng của Linda với món đồ vật mà cô bé tìm thấy trong cửa hàng trí tò mò. Trí tưởng tượng của các em nhỏ được thể hiện bằng những hình vẽ đậm chất cổ tích, cùng tông màu phấn ấm áp."Thế giới tò mò của Linda" do Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), Cơ quan xúc tiến công nghiệp Seoul, công ty viễn thông SK Broadband đầu tư, công ty sản xuất phim hoạt hình Taktoon Enterprise sản xuất, nằm trong dự án "Ani Variety". KBS đã tham gia dự án này trong vòng 5 năm từ năm 2014, và phim "Thế giới tò mò của Linda" là tác phẩm được lựa chọn sản xuất vào năm 2017.Liên hoan nội dung Catalyst được tổ chức lần đầu tại Mỹ vào năm 2006, và được mở rộng thành một liên hoan nội dung quốc tế từ năm nay, mời 10 nước tham dự. Năm nay, Hàn Quốc được mời cùng một số nước như Thụy Sĩ, Đức, Hungary, New Zealand, Canada.