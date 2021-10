WHO bắt đầu vận chuyển vật tư y tế phòng COVID-19 cho Bắc Triều Tiên qua cảng Đại Liên, Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) gần đây đã bắt đầu vận chuyển vật tư y tế phòng dịch COVID-19 vào Bắc Triều Tiên, khiến một số ý kiến cho rằng có thể chính quyền miền Bắc đã lần đầu mở cửa biên giới sau hai năm phong tỏa để phòng dịch.Trong báo cáo tình hình COVID-19 công bố ngày 1/10 vừa qua, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết đã bắt đầu vận chuyển vật tư y tế thiết yếu phòng dịch COVID-19 cho Bắc Triều Tiên qua cảng Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Tuy nhiên, báo cáo không nói rõ các vật tư y tế hỗ trợ cụ thể là gì.Báo cáo trên tổng hợp tình hình từ ngày 20-26/9. Do đó, có thể phỏng đoán hoạt động vận tải hàng hóa giữa cảng biển Trung-Triều đã được nối lại từ cuối tháng 9.Dịch vụ vận tải biển giữa cảng Đại Liên Trung Quốc và cảng Nampo của Bắc Triều Tiên đã bị gián đoạn sau khi miền Bắc nâng trạng thái phòng dịch COIVD-19 lên mức cao nhất hồi tháng 7 năm ngoái.Khi đó, Đại diện WHO tại Bình Nhưỡng Edwin Salvador trong bài phỏng vấn với trang tin "NK News" của Mỹ cho biết sau khi tại cảng Đại Liên phát sinh ca nhiễm COVID-19, Chính phủ miền Bắc đã dừng hoạt động vận tải đường biển với cảng này.Kể từ sau tháng 1 năm ngoái, Chính phủ Bắc Triều Tiên tiến hành các biện pháp phòng dịch quyết liệt, đóng cửa biên giới, từ chối nhận viện trợ từ bên ngoài. Điều này khiến nhiều tổ chức viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên được Ủy ban cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn miễn cấm vận phải chất hàng hóa viện trợ ở khu vực cảng Đại Liên, không thể chuyển sang Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, dịch COVID-19 kéo dài, Bình Nhưỡng trong tình thế không thể nào tiếp tục đóng cửa biên giới vô thời hạn.Mặt khác, miền Bắc báo cáo vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Tính tới ngày 23/9, nước này đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho 47.000 người dân theo phương pháp khuếch đại gen (PCR), nhưng không phát hiện ca nhiễm.