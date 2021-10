Hàn Quốc nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, từ 26,3% lên 40%

Photo : Getty Images Bank

Ủy ban trung hòa carbon 2050 và các ban ngành hữu quan Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/10 công bố dự thảo nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, tức Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC).Dự thảo NDC có nội dung "cắt giảm 40% khí nhà kính so với năm 2018 cho tới năm 2030", cao hơn nhiều so với mục tiêu cắt giảm hiện tại là 26,3%; đồng thời tính toán lượng cắt giảm cụ thể ở từng lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông sản, chăn nuôi và thủy sản, rác thải.Hàn Quốc đang lấy năm 2018 làm năm tiêu chuẩn để lập mục tiêu cắt giảm khí nhà kính, bởi năm 2018 là năm phát thải khí nhà kính cao đỉnh điểm.Hàn Quốc từng lập NDC lần đầu vào tháng 6/2015, sau đó đã có một số điều chỉnh như về phương thức thiết lập mục tiêu, năm lấy làm tiêu chuẩn, nhưng đây là lần đầu tiên Seoul điều chỉnh mạnh mục tiêu cắt giảm, từ 26,3% lên 40%.Đây là bước đi theo sau tuyên bố trung hòa carbon đến năm 2050 của Tổng thống Moon Jae-in, theo tinh thần của Luật cơ bản về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh được Quốc hội thông qua gần đây, và xu hướng chung trên thế giới.Luật cơ bản về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh có nội dung Hàn Quốc phải cắt giảm trên 35% lượng khí nhà kính vào năm 2030 so với năm 2018.Chính phủ cho biết mục tiêu cắt giảm 40% khí nhà kính so với năm 2018 là một mục tiêu đầy thách thức so với các quốc gia khác, thể hiện quyết tâm chính sách mạnh mẽ của Seoul.Chính phủ sẽ tổ chức các buổi thảo luận trực tuyến để thu thập ý kiến từ các tầng lớp xã hội, công bố phương án nâng mục tiêu cắt giảm carbon của Seoul tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) vào tháng 11, và chính thức trình Liên hợp quốc phương án cuối cùng trong tháng 12 năm nay.