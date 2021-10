Các nước bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tại Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 8/10 đưa tin tại cuộc họp của Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra vào ngày 7/10 (giờ địa phương), Phó Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực Ý tại Geneva Stefano Stefani bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo, gây hại tới an ninh khu vực và quốc tế. Ông kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế khiêu khích thêm, thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Phó Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực Ireland Jim Kelly đánh giá các hoạt động hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên gần đây là mối uy hiếp nghiêm trọng. Ireland kêu gọi Bình Nhưỡng dừng ngay các hành động có thể gây ra bất ổn, giải trừ các chương trình hạt nhân, tên lửa, vũ khí hủy diệt hàng loạt.Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực Na Uy cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về ý đồ phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên. Trưởng Đại diện Phái đoàn thường trực Hà Lan tuyên bố tuyệt đối không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu hạt nhân.Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực Anh Aidan Liddle nhấn mạnh vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc trong tháng trước đã vi phạm các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Do đó, cần duy trì và thực thi nghiêm lệnh cấm vận với miền Bắc. Anh hối thúc Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược; sớm khôi phục đối thoại với Mỹ.Trưởng đại diện Phái đoàn thường trực Estonia tại Liên hợp quốc Sven Jurgenson cũng bày tỏ lo ngại về việc Bắc Triều Tiên phát triển công nghệ vũ khí mới.Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins, người đại diện Chính phủ Mỹ phát biểu tại hội nghị, không nhắc trực tiếp tới Bắc Triều Tiên, mà chỉ cho biết một số quốc gia đang theo đuổi chính sách làm tổn hại tới trật tự quốc tế.Về phần mình, Đại diện Bắc Triều Tiên chỉ trích đây là một "hành động kép", theo đuổi chính sách thù địch đơn phương với miền Bắc của các nước.