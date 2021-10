Tạp chí Time Out của Mỹ bình chọn

Photo : YONHAP News

Đài CNN (Mỹ) ngày 9/10 (giờ địa phương) dẫn kết quả khảo sát "Time Out Index" do tạp chí thông tin du lịch Time Out tiến hành với 27.000 người sống ở các thành phố lớn, xếp hạng các khu phố hấp dẫn nhất trên thế giới.Xếp hạng này được tạp chí Time Out căn cứ theo ý kiến của đội ngũ biên tập viên, chuyên gia địa phương ở lĩnh vực thực phẩm, ăn uống, văn hóa về đêm, tinh thần cộng đồng, tính bền vững.Khu phố hấp dẫn nhất theo xếp hạng của Time Out là thị trấn Norrebro ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), đứng thứ hai là khu phố Andersonville ở thành phố Chicago (Mỹ), thứ ba là khu phố Ngã tư đường số 3 Jongno (Jongno 3-ga) (quận Jongno, thủ đô Seoul) Hàn Quốc.Thị trấn Norrebro của Đan Mạch được đánh giá là sự pha trộn tuyệt vời giữa các danh thắng lịch sử và các tòa nhà "siêu hiện đại", cùng các địa điểm ăn uống. Ngoài ra, nơi này còn có "Ngày Chủ nhật không ô tô", cấm đường để tổ chức chợ đường phố, không gian nghệ thuật, hình thành một cộng đồng khu vực thịnh vượng.Khu phố Ngã tư đường số 3 Jongno được giới thiệu là "trái tim và linh hồn" của thủ đô Seoul, với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, cung điện, phòng trưng bày. Đặc biệt, sức hút ở khu phố này chính là khung cảnh các cụ ông ngồi túm tụm bên bàn cờ vây trong công viên Tapgol, các cửa hàng trang sức san sát, nhà hàng ẩm thực Bắc Triều Tiên và các quán cà phê lẩn khuất trong ngõ hẻm. Ngoài ra, Ngã tư đường số 3 Jongno còn có không gian hoạt động sôi nổi của cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT).Tổng biên tập toàn cầu của tạp chí Time Out Caroline McGinn cho biết đại dịch COVID-19 đang gây ra cú sốc lớn cho các đô thị, lĩnh vực văn hóa và ngành dịch vụ. Tuy nhiên, các đô thị này vẫn chứa đựng những câu chuyện riêng về tinh thần sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, và trong quá trình này, một văn hóa mới đã được hình thành.