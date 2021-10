Người chưa tiêm vắc-xin COVID-19 có thể tiêm trong ngày không cần đặt lịch từ 11/10

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 11/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.297 ca nhiễm COVID-19 mới, ba ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.000 ca. Số ca nhiễm giảm được phân tích là bởi số mẫu xét nghiệm giảm vào đợt nghỉ lễ Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul 9/10.Trong đó, số ca nhiễm mới ghi nhận tại thủ đô Seoul là 509 ca, tỉnh Gyeonggi 358 ca. 73% ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận.Có thêm 6 bệnh nhân nguy kịch, nâng số ca nguy nặng lên 371 ca. Thêm 8 ca tử vong, tổng số ca tử vong do COVID-19 là 2.583 ca, tỷ lệ tử vong là 0,78%.Từ ngày 11/10, người trên 18 tuổi chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19 có thể tiêm ngay trong ngày mà không cần đặt lịch trước. Trước khi đi tiêm, người dân chỉ cần liên lạc với cơ sở y tế để kiểm tra có thể tiêm phòng trong ngày hay không. Sau đó, cơ quan y tế sẽ tiêm bằng vắc-xin còn dư hoặc vắc-xin hiện có.Như vậy là khoảng 5,3 triệu người trưởng thành chưa tiêm phòng sẽ có cơ hội tiêm chủng một cách nhanh chóng. Quyết định này của Chính phủ nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho người trên 60 tuổi, đối tượng có rủi ro diễn biến nặng nếu mắc COVID-19.Trong khi tỷ lệ tiêm chủng đang tiếp tục tăng cao, Chính phủ Hàn Quốc chính thức bắt đầu thảo luận về khái niệm mới "With COVID-19", tạm gọi là “trang trải cuộc sống cùng đại dịch”. Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật sau dịch COVID-19 dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 13/10 tới, do Thủ tướng và một đại diện khối dân sự làm đồng Chủ tịch. Ủy ban sẽ lập phương án sửa đổi hệ thống giãn cách xã hội hiện nay, chuẩn bị hệ thống y tế mới để công bố phương án vào cuối tháng này.