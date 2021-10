Hai tay golf Hàn Quốc vô địch giải golf nhà nghề nam, nữ của Mỹ cùng một ngày

Photo : KBS News

Tại giải đấu Cognizant Founders Cup thuộc khuôn khổ Giải golf nhà nghề nữ Mỹ (LPGA Tour) diễn ra tại New Jersey miền Đông nước Mỹ, nữ golf thủ người Hàn Quốc Ko Jin-young đã giành tổng điểm chung cuộc 18 gậy âm (under par), ít hơn 4 gậy âm so với người đứng thứ hai là tay golf người Đức Caroline Masson để giành chiến thắng.Đây là chức vô địch thứ ba của Ko Jin-young trong mùa giải năm nay. Tổng cộng cô đã giành 10 chức vô địch giải đấu thuộc LPGA Tour, là tay golf Hàn Quốc thứ 5 làm được điều này.Cùng ngày, tay golf nam người Hàn Quốc là Im Sung-jae cũng giành chức vô địch giải đấu Shriners Children's Open thuộc khuôn khổ Giải golf nhà nghề Mỹ (PGA Tour) diễn ra tại bang Nevada miền Tây nước Mỹ, với tổng điểm chung cuộc 24 gậy âm. Đây là chức vô địch thứ hai của Im Sung-jae sau khi vô địch lần đầu tiên tại giải đấu Honda Classic vào tháng 3 năm ngoái.Đây là lần đầu tiên cả hai golf thủ mang quốc tịch Hàn Quốc cùng giành chức vô địch giải đấu thuộc PGA và LPGA Tour vào cùng một ngày.