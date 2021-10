Photo : YONHAP News

Trong khi sê-ri truyền hình "Trò chơi con mực" (Squid Game) của Hàn Quốc đang "làm mưa làm gió" trên nền tảng video trực tuyến Netflix toàn thế giới, thì Mỹ và một số nước châu Âu lại đang cảnh báo phải bảo vệ học sinh, trẻ vị thành niên khỏi bộ phim này vì yếu tố bạo lực trong phim.Hội đồng về truyền hình của các bậc phụ huynh Mỹ (PTC) ngày 6/10 đăng tải một bài bình luận trên trang chủ, chỉ ra rằng "Trò chơi con mực" là một bộ phim bạo lực tới mức khó tin, các bậc phụ huynh cần kiểm tra tính năng bảo vệ trẻ em trên Netflix có đang được kích hoạt hay không.Phim "Trò chơi con mực" đang dẫn đầu ở lĩnh vực chương trình truyền hình trên nền tảng Netflix ở nhiều nước trên thế giới, nhưng bị gắn mác "18+" do có nhiều cảnh bạo lực, tình dục.Tuy nhiên, do nền tảng Netflix có thể xem trên tivi, máy tính hoặc smartphone, nên nếu các bậc phụ huynh không sử dụng tính năng hạn chế xem thì trẻ vị thành niên hoàn toàn có thể dễ dàng tiếp cận bộ phim này.Hội đồng về truyền hình của các bậc phụ huynh Mỹ nêu ra vấn đề là trẻ em có thể xem gián tiếp bộ phim này qua các trang khác mà không cần thông qua Netflix. Theo Đài NBC, số lượt tìm kiếm từ khóa #SquidGame trên Tiktok, một nền tảng xã hội được yêu thích trong giới thanh thiếu niên, lên tới 22,8 tỷ lượt.Các trường tiểu học Anh cũng đang khuyến cáo phụ huynh giám sát việc xem phim "Trò chơi con mực" của học sinh tiểu học, do nội dung phim có các cảnh bạo lực, có thể gây hại cho trẻ em. Tại Bỉ, một số trường học cũng đang đưa ra cảnh báo sau khi xảy ra trường hợp trẻ vị thành niên học theo trò chơi sinh tử trong phim.