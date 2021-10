Quan chức an ninh Hàn-Mỹ chuẩn bị nhóm họp về quan hệ liên Triều, Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay Ronald Reagan gần thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 11/10 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon cho biết trong chuyến thăm Mỹ lần này, giới chức hai nước dự kiến thảo luận về toàn bộ các vấn đề liên quan tới tình hình quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều, bao gồm cả việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.Về khả năng hai nước thảo luận tới việc nới lỏng cấm vận với miền Bắc, Chánh Văn phòng Suh chỉ nhấn mạnh rằng giảm nhẹ cấm vận là một hạng mục phải thảo luận song song nếu đàm phán phi hạt nhân hóa được diễn ra. Ngoài ra, ông Suh cho biết hai bên cũng sẽ thảo luận về vấn đề đối thoại liên Triều.Bên cạnh đó, ông Suh Hoon cho rằng vấn đề bán đảo Hàn Quốc đương nhiên sẽ trở thành một trong những nghị sự chính nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung được tổ chức trong năm nay.Theo kế hoạch, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc sẽ có cuộc hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan vào ngày 12/10 (giờ địa phương). Giới phân tích nhận định quan chức hai bên sẽ thảo luận sâu rộng về phương án khơi thông đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều, nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.Đặc biệt, hai bên được cho là sẽ thảo luận tập trung về phương án giải tỏa tình trạng bế tắc trong đối thoại Mỹ-Triều dựa trên đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên mà Tổng thống Moon Jae-in nêu ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.Một số ý kiến nhận định có thể quan chức an ninh hai bên sẽ thảo luận về khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều trực tuyến trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Moon Jae-in, hoặc hội nghị trực tiếp vào tháng 2 năm sau nhân Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.