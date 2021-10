BOK đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 0,75%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/10 đã quyết định đóng băng lãi suất cơ bản hiện hành ở mức 0,75%/năm.Trước đó, BOK đã hai lần hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục (từ 1,25% xuống 0,5%) vào tháng 3 và tháng 5 năm ngoái nhằm đối phó với suy thoái kinh tế do dịch COVID-19. Tới ngày 26/8 vừa qua, BOK đã lần đầu nâng 0,25% lãi suất sau 15 tháng với lý do "tích tụ bất cân bằng tài chính".Khi đó, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol đã đề cập tới việc nâng tiếp lãi suất, nhưng Ủy ban chính sách tiền tệ đã không lựa chọn nâng lãi suất trong cuộc họp lần này, được phân tích là bởi cân nhắc tới áp lực tăng vật giá do giá dầu quốc tế tăng, thị trường tài chính bất ổn như chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) biến động lớn thời gian gần đây.Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định BOK chỉ trì hoãn quyết định nâng lãi suất, và có thể sẽ nâng tiếp 0,25% lãi suất trong cuộc họp thường kỳ của Ủy ban chính sách tiền tệ vào tháng sau. Đó là bởi Ngân hàng trung ương không thể quay lưng lại với áp lực tăng giá tiêu dùng, đặc biệt là nợ hộ gia đình hiện đã lên tới ngưỡng 1.800.000 tỷ won (1.501 tỷ USD).Ủy ban chính sách tiền tệ cùng ngày vẫn để ngỏ khả năng sẽ điều chỉnh phù hợp mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ, cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19 và biến động vật giá.Mặt khác, Ủy ban tiếp tục đưa ra dự báo tích cực về nền kinh tế trong nước. Tiêu dùng tư nhân gần đây đã hồi phục sau một thời gian chững lại vì dịch COVID-19 tái bùng phát. Số lao động có việc làm tiếp tục đà tăng, tình hình tuyển dụng được cải thiện.Thêm vào đó, xuất khẩu và đầu tư cũng có chiều hướng khả quan. Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 ngày một tăng, hiệu quả từ nguồn ngân sách bổ sung được giải ngân dự kiến sẽ góp phần đưa tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt ngưỡng 4% như dự báo BOK đưa ra hồi tháng 8. Ngoài ra, Ngân hàng trung ương nhận định giá tiêu dùng sẽ tăng ở giữa ngưỡng 2% trong thời gian tới rồi sau đó giảm dần.