Bình Nhưỡng khẳng định tiếp tục tăng cường năng lực răn đe chiến tranh

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 11/10 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song khẳng định miền Bắc sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe chiến tranh mang tính tự vệ vì an ninh quốc gia.Đại sứ Kim Song cho biết Bắc Triều Tiên đã phải lựa chọn đi theo con đường khó khăn là xây dựng năng lực răn đe mang tính tự vệ khi phải liên tục đối mặt với chính sách thù địch của Mỹ và hành vi uy hiếp hạt nhân kéo dài hơn 70 năm qua.Về quyết định chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ cho Australia, Đại sứ Kim cho rằng dưới mác "hợp tác an ninh", đây một lần nữa cho thấy Mỹ không hề bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân của cộng đồng quốc tế nếu như quyết định của Washington phù hợp với lợi ích quốc gia Mỹ.Đại sứ Kim Song nhấn mạnh chính sách thù địch của Mỹ chính là nguyên nhân sâu xa khiến căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc trở nên nghiêm trọng hơn, điển hình là cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ và việc triển khai tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân gần khu vực bán đảo Hàn Quốc.Liên quan đến việc chấm dứt Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ, ông Kim cho rằng các hoạt động quân sự của liên quân hai nước đã đạt đến mức nguy hiểm do không có bất kỳ hạn chế nào.Từ các cơ sở trên, Đại sứ Kim khẳng định xét về mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ Mỹ và Hàn Quốc đối với miền Bắc, không ai có thể phủ nhận quyền tự vệ chính đáng của Bình Nhưỡng trong việc phát triển, thử nghiệm, chế tạo và sở hữu hệ thống vũ khí tương tự. Bắc Triều Tiên sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp liên quan đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền tự chủ. Có thể thấy, miền Bắc đang hợp lý hóa việc tiếp tục phát triển hạt nhân và tên lửa bất chấp những lo ngại và cảnh cáo từ cộng đồng quốc tế.Ông Kim Song tiếp tục hối thúc Washington từ bỏ chính sách thù địch với miền Bắc. Là một nước sở hữu vụ khí hạt nhân có trách nhiệm, Bắc Triều Tiên sẽ không lạm dụng vũ khí hạt nhân nếu kẻ thù không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân trước.