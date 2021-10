Hàn Quốc tặng 1,1 triệu liều vắc-xin COVID-19 của AstraZenaca cho Việt Nam

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 12/10 đã ra thông cáo báo chí chung, cho biết Chính phủ quyết định tặng lần lượt 1,1 triệu liều và 470.000 liều vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZenaca (Anh) cho Việt Nam và Thái Lan, hai nước đang gặp khó khăn do làn sóng lây lan dịch COVID-19.Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc tặng vắc-xin COVID-19 cho quốc gia khác. Dự kiến số vắc-xin trên sẽ được vận chuyển tới Việt Nam và Thái Lan trong ngày 13/10.Trong bối cảnh có nhiều quốc gia gặp khó khăn về nguồn cung vắc-xin COVID-19 đề nghị hỗ trợ, Chính phủ Seoul đã chọn hai quốc gia trên sau khi cân nhắc tổng hợp tới các yếu tố như đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại nước ngoài, chính sách phương Nam mới của Seoul, tình hình thiệt hại do COVID-19.Bộ Ngoại giao cho biết hiện có khoảng 156.000 công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam, và 18.000 công dân tại Thái Lan. Số doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam là hơn 9.000 đơn vị, tại Thái Lan là hơn 400 đơn vị.Trong thời gian qua, Chính phủ đã thảo luận chặt chẽ với giới chức hai nước về phương án tiêm chủng sớm cho người dân thuộc đối tượng tiêm chủng ở các nước, trong đó bao gồm cả công dân Hàn Quốc. Số vắc-xin mà Seoul hỗ trợ lần này được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục sớm đời sống cho người dân của hai quốc gia Đông Nam Á.