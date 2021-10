Hàn Quốc tham dự hội nghị Bộ trưởng về phương án phục hồi ngành hàng không trong đại dịch

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc bắt đầu tham dự Hội nghị hợp tác cấp cao về ứng phó dịch COVID-19 của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) từ ngày 12-22/8. ICAO là tổ chức thuộc Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm soạn thảo và đưa ra các quy định về hàng không trên toàn thế giới.Cuộc họp lần này có sự tham dự của Bộ trưởng 193 nước thành viên bao gồm Hàn Quốc, thảo luận về 10 chủ đề ở các lĩnh vực như an toàn hàng không, xuất nhập cảnh.Đặc biệt, các nước tham dự có kế hoạch thông qua tuyên bố cấp Bộ trưởng gồm phương án đối phó chung nhằm khắc phục khủng hoảng ngành công nghiệp hàng không kéo dài do dịch COVID-19. Tuyên bố sẽ bao gồm nội dung như khôi phục mạng lưới hàng không quốc tế nhằm phục hồi nhu cầu hàng không, tầm quan trọng của việc hỗ trợ ngành công nghiệp hàng không, chia sẻ thông tin sức khỏe của khách hàng thông qua giấy chứng nhận tiêm chủng.Tại đây, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Noh Hyeong-ouk sẽ có bài phát biểu khai mạc hội nghị qua video, giải thích về tình hình ứng phó dịch COVID-19 trong nước, gồm công tác hỗ trợ ngành hàng không, hiệp định “Travel Bubble” (Bong bóng du lịch), tức “Khu vực an toàn du lịch” cho phép miễn cách ly với các nước có độ tin cậy cao về phòng dịch; nhấn mạnh trách nhiệm và vai trò với tư cách nước thành viên ICAO trong việc khắc phục dịch COVID-19.