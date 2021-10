Tổng thống Moon Jae-in mặc Hanbok chủ trì cuộc họp Nội các

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Kim Boo-kyum cùng các Bộ trưởng đã đồng loạt mặc trang phục truyền thống Hanbok trong cuộc họp Nội các ngày 12/10. Hành động này nhằm mục đích thu hút sự quan tâm của người dân với trang phục truyền thống của dân tộc, nhân việc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc chỉ định ngày 11-17/10 là "Tuần lễ văn hóa Hanbok mùa thu".Chủ trì cuộc họp trong bộ Hanbok màu xám, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hanbok là trang phục tiêu biểu cho văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, được thế giới công nhận về nét đẹp và giá trị đặc trưng.Tổng thống nhắc tới việc gần đây, Nhà xuất bản Đại học Oxford (Anh) đã thêm từ "Hanbok" vào Từ điển tiếng Anh Oxord, thể hiện sự quan tâm lớn của người dân thế giới tới trang phục truyền thống của Hàn Quốc.Tổng thống cho biết trong "Tuần lễ văn hóa Hanbok" sẽ có nhiều sự kiện đa dạng được tổ chức, hy vọng người dân sẽ có thể thưởng thức những nét hấp dẫn của trang phục truyền thống giữa mùa dịch.Phủ Tổng thống cho biết do dịch COVID-19, ngành công nghiệp Hanbok gặp nhiều khó khăn do các sự kiện như tiệc cưới, tiệc thôi nôi bị hủy, khách du lịch giảm. Do đó, các thành viên Nội các quyết định cùng tham gia quảng bá Hanbok, tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp Hanbok.