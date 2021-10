Cán cân thương mại kimchi Hàn Quốc năm nay dự kiến thặng dư sau 12 năm

Photo : Getty Images Bank

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 12/10 cho biết kim ngạch xuất khẩu dưa muối kimchi của Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm nay đạt 111,46 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu kimchi đạt 86,1 triệu USD, giảm 9,7%. Theo đó, cán cân thương mại kimchi thăng dư 25,36 triệu USD.Nếu tiếp tục đà này, cán cân thương mại kimchi năm 2021 dự kiến sẽ lần đầu thặng dư sau 12 năm kể từ năm 2009 (thặng dư 23,05 triệu USD). Khủng khoảng kinh tế toàn cầu năm 2009 đã khiến kim ngạch nhập khẩu kimchi giảm mạnh 41,1% còn 66,34 triệu USD, và kim ngạch xuất khẩu cũng chỉ tăng 4,8%, dẫn đến thặng dư cán cân thương mại kimchi. Tuy nhiên, yếu tố khiến cán cân thương mại kimchi đạt thặng dư trong năm nay lại là do kim ngạch xuất khẩu tăng.Trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng, kim ngạch xuất khẩu kimchi tăng đáng kể từ năm ngoái là do món kimchi của Hàn Quốc được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới như một loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch. Mặt khác, làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) gây sốt trên toàn cầu kéo theo sự quan tâm lớn đến thực phẩm Hàn Quốc K-food.Xét theo quốc gia, 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu kimchi sang thị trường Nhật Bản đạt 57,19 triệu USD, chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 51,3% tổng kim ngạch xuất khẩu kimchi; tiếp theo là Mỹ 18,93 triệu USD, Hong Kong 5,38 triệu USD, Đài Loan 4,54 triệu USD, Anh 4,03 triệu USD, Hà Lan 3,76 triệu USD, Australia 3,31 triệu USD.Nhập khẩu kimchi giảm mạnh trong năm nay được phân tích là do ảnh hưởng của đoạn video muối bắp cải không hợp vệ sinh tại Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua. Hầu hết kimchi nhập khẩu ở Hàn Quốc đều xuất xứ từ Trung Quốc.Kim ngạch nhập khẩu kimchi tháng 4 năm nay đạt 9,91 triệu USD, giảm xuống dưới ngưỡng 10 triệu USD sau một năm 10 tháng kể từ tháng 6 năm 2019; sau đó tiếp tục giảm xuống 8,23 triệu USD vào tháng 8.