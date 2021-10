Hàn Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch đến ngày 13/11

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/10 công bố gia hạn một tháng cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch lần thứ 7 với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cảnh báo hiện tại có hiệu lực tới hết ngày 13/10, nhưng sẽ được kéo dài hiệu lực tới ngày 13/11.Bộ Ngoại giao khuyến nghị người dân đang có kế hoạch đi du lịch nước ngoài nên hủy hoặc hoãn chuyến đi, người đang cư trú tại nước ngoài thì hết sức chú ý, không để bị thiệt hại do nhiễm COVID-19.Chính phủ Hàn Quốc lần đầu ban cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch quốc tế vào tháng 3 năm ngoái, tới nay đã 7 lần ban cảnh báo và liên tục gia hạn mỗi tháng.Bộ Ngoại giao cho biết đã đưa ra quyết định gia hạn do nhận thấy dịch COVID-19 vẫn đang lây lan phức tạp khi có nhiều loại biến thể virus phát sinh.Tuy nhiên, trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ thu thập ý kiến của của cơ quan phòng dịch, các ban ngành hữu quan trong nước và cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, theo dõi tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 trong và ngoài nước, xu hướng thảo luận về việc công nhận "hộ chiếu vắc-xin" và thảo thuận về "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) với các nước để quyết định có gia hạn cảnh báo tiếp hay không.Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức II (kiềm chế du lịch) và dưới mức III (khuyến nghị công dân về nước).