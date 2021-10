Dự kiến tiêm mũi bổ sung cho người đã tiêm phòng vắc-xin Janssen

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch tiêm mũi bổ sung cho người đã tiêm vắc-xin của hãng dược Janssen (Bỉ) được 6 đến 8 tháng. Cơ quan phòng dịch dự kiến tiêm vắc-xin mRNA như vắc-xin của hãng Pfizer và Moderna (Mỹ) cho các đối tượng này.Tuy nhiên, theo các nghiên cứu gần đây, người đã tiêm vắc-xin Janssen có thể tiêm bổ sung bằng chính vắc-xin này. Do đó, cơ quan phòng dịch sẽ công bố cụ thể loại vắc-xin và lịch tiêm chủng trước tháng 12.Ngoài ra, những người có hệ miễn dịch yếu dù chưa đủ thời gian 6 tháng sau tiêm chủng cũng sẽ được tiêm mũi bổ sung. Đối tượng tiêm chủng bổ sung gồm bệnh nhân, nhân viên làm việc tại cơ sở dễ lây nhiễm, cơ sở tập trung đông người đã phát sinh lây nhiễm tập thể hoặc có rủi ro phát sinh lây nhiễm; người khó có thể tiêm bổ sung sau 6 tháng vì các lý do như công tác nước ngoài, nhập viện, điều trị bệnh.Các đối tượng này có thể tiêm mũi bổ sung từ 4 tuần trước khi đến hạn hoàn tất tiêm chủng sau 6 tháng.Trong một tin liên quan, Ủy ban hỗ trợ phục hồi cuộc sống thường nhật đã chính thức ra mắt. Chính phủ quyết định thời điểm áp dụng "With COVID-19", tạm gọi là “trang trải cuộc sống cùng đại dịch”, là từ đầu tháng 11 tới. Nội dung cụ thể sẽ được công bố sau khi xem xét, đánh giá tốc độ tiêm chủng và tình hình dịch bệnh trong tuần này và tuần sau.