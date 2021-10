Tỷ lệ ủng hộ ông Yoon Seok-yeol bám sát ứng cử viên Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Một kết quả thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đang dẫn trước sát nút so với cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol.Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 14/10 đã công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành trong hai ngày 11-12/10 theo ủy thác của trang tin Oh My News với 2.027 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Kết quả cho thấy có 34% người được hỏi cho rằng ông Lee Jae-myung thích hợp làm Tổng thống nhiệm kỳ tới, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Yoon Seok-yeol là 33,7%, ít hơn 0,3%, tức vẫn trong khoảng sai số cho phép (±2,2%). Tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung và Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo lần lượt là 4,2% và 4%.Trong cuộc thăm dò ý kiến trước đó có nghị sĩ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Hong Jun-pyo, mà không có ông Yoon, tỷ lệ ủng hộ của ông Lee Jae-myung là 32,4%, dẫn trước 5,2% so với nghị sĩ Hong (27,2%). Tỷ lệ ủng hộ của bà Sim Sang-jung và ông Ahn Cheol-soo lần lượt là 5% và 5,1%.Xét riêng cử tri phe đối lập bảo thủ, ông Yoon nhận được sự ủng hộ cao nhất với 30,3%, tiếp theo là nghị sĩ Hong 25,5% và cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân Yoo Seung-min 12,5%.Mặt khác, trong số cử tri ủng hộ cựu Chủ tịch Dân chủ đồng hành Lee Nak-yon, chỉ 14,2% trả lời sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Lee Jae-myung trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau, con số này của cựu Viện trưởng Yoon là 40,3%, bà Sim Sang-jung và ông Ahn Cheol-soo lần lượt là 4,9% và 4%.Ngoài ra, 19,6% trả lời bỏ phiếu cho “ứng cử viên khác”, 13,8% cho biết “không có ứng cử viên phù hợp” và 3,3% trả lời “không biết”. Tức khoảng 17% cử tri ủng hộ ông Lee Nak-yon không thay đổi lập trường.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±2,2%. Nội cung cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).