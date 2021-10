Viện nghiên cứu Hàn Quốc phát triển công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng trạm vũ trụ trên Mặt trăng

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu công nghệ xây dựng Hàn Quốc tham gia "Chương trình Artemis" đã phát triển được công nghệ trọng tâm có thể tạo ra được những viên gạch ngay trên Mặt trăng."Chương trình Artemis" là dự án do Mỹ khởi xướng với nội dung là xây dựng trạm vũ trụ có người sinh sống trên Mặt trăng cho tới năm 2018. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là phải vận chuyển được vật liệu xây dựng lên Mặt trăng.Trong thời gian qua, các nhà nghiên cứu đã tiến hành thu thập các mẫu đất đá trên toàn quốc, phân tích hóa học, tìm ra được một khu vực có thổ nhưỡng tương tự nhất với Mặt trăng, đó là huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon.Các nhà nghiên cứu đã lấy đá bazan từ khu vực này cho vào máy nghiền thành bột, tạo ra loại "đất nhân bản" giống với lớp đất trên bề mặt Mặt trăng. Sau đó, các nhà nghiên cứu lấy "đất nhân bản" này để phát triển công nghệ sản xuất gạch bằng "đất Mặt trăng", giải quyết được vấn đề vận chuyển gạch từ Trái đất lên Mặt trăng.Nhà nghiên cứu Shin Hyu-sung thuộc Viện nghiên cứu công nghệ xây dựng cho biết để vận chuyển 1 kg vật liệu lên Mặt trăng sẽ tốn kém từ 1,3-2,5 triệu USD. Nếu không tìm ra được phương pháp sử dụng đất đá từ Mặt trăng để làm vật liệu xây dựng thì sẽ không thể xây dựng trạm vũ trụ.Một bài toán cần giải quyết là không thể sử dụng chất lỏng trên Mặt trăng ở trạng thái chân không. Nên các nhà nghiên cứu đã làm ra được những viên gạch chỉ bằng đất mà không cần tới nước. Chỉ cần đổ đất vào khuôn, rồi cho vào một thiết bị giống như lò vi sóng, là sẽ đúc được một viên gạch cứng tương tự như bê tông.Ngoài ra, các nhà nghiên cứu Hàn Quốc cũng đã phát triển được thiết bị khoan đặc biệt có thể thi công trên bề mặt Mặt trăng. Thiết bị này rất nhẹ, nặng chưa đầy 14 kg, chỉ cần nguồn điện nhỏ đủ để chạy một chiếc quạt. Thiết bị đã được hoàn tất kiểm chứng hoạt động hơn 100 lần tại trạm nghiên cứu Nam Cực có nhiệt độ -50 độ C, nhằm chuẩn bị cho môi trường khắc nghiệt trên Mặt trăng.Nhà nghiên cứu Yoo Byung-hyun của Viện nghiên cứu bày tỏ tự hào vì đây là công nghệ đầu tiên trên thế giới, có thể khoan được cả lớp băng, đất và cát bề mặt trên Mặt trăng.Viện nghiên cứu công nghệ xây dựng Hàn Quốc đã giành chiến thắng tại "Cuộc thi công nghệ xây dựng vũ trụ" do Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) tổ chức vào năm 2017, và đang xúc tiến dự án xây dựng trạm vũ trụ trên Mặt trăng cùng với cơ quan nghiên cứu các nước Mỹ, Liên minh châu Âu (EU).