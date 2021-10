Photo : YONHAP News

Trong buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Washington (Mỹ) được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 13/10 (giờ địa phương), Đại sứ Lee Soo-hyuck cho biết sau Hội nghị thượng đỉnh QUAD tháng trước, ông đã được phía Mỹ trình bày về nội dung hội nghị này. Khi đó, Washington xác nhận không có ý định mở rộng thành viên của QUAD trong thời gian tới.QUAD là một cơ chế đối thoại hiện đang gồm 4 nước là Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Vào tháng 3 năm nay, 4 nước QUAD đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, rồi tổ chức tiếp hội nghị trực tiếp tại Nhà Trắng vào tháng trước.Nội bộ nước Mỹ có một số ý kiến cho rằng cần mở rộng cơ chế này thành "QUAD Plus" hoặc tăng quốc gia và lĩnh vực hợp tác, đối tượng được nhắc tới nhiều là Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand.Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn chưa nhận được đề nghị tham gia "QUAD Plus". Đại sứ Kim cho rằng Seoul có thể tham gia cơ chế này theo từng lĩnh vực hợp rác riêng lẻ như công nghệ, khí hậu, y tế công cộng. Tuy nhiên, vẫn quá sớm để tranh luận về vấn đề gia nhập của Hàn Quốc trong khi QUAD không có ý định mở rộng thành viên.