Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 9 cao kỷ lục do ảnh hưởng của giá dầu thế giới

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/10 công bố số liệu thống kê cho biết chỉ số giá xuất khẩu tháng 9 đạt 114,18 điểm (mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 1% so với tháng 8, xu hướng tăng 10 tháng liên tiếp. Chỉ số giá xuất khẩu tháng 9 cao kỷ lục kể từ sau tháng 7 năm 2013 (114,92 điểm).BOK giải thích giá xuất khẩu tháng 9 tăng do ảnh hưởng của giá dầu thế giới tiếp tục tăng và tỷ giá hối đoái won-USD bình quân tháng 9 đạt 1.169,54 won đổi 1 USD, tăng 1,4% so với một tháng trước (1.143,98 won/1 USD).Theo mặt hàng, giá xuất khẩu than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng 6%, chế phẩm hóa học tăng 1,4%, sản phẩm công nghiệp tăng 1%, giá nông, lâm thủy sản tăng 0,6%; ngược lại, giá xuất khẩu máy tính, thiết bị điện tử và quang học đều lần lượt giảm 0,5%.Nếu loại bỏ ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tính theo giá tiền ngoại tệ trên hợp đồng, giá xuất khẩu tháng 9 tăng 0,3% so với tháng 8.Trong khi đó, chỉ số giá nhập khẩu tháng trước đạt 124,58 điểm, cao kỷ lục kể từ tháng 2 năm 2014 (124,6 điểm) và tăng 2,4% so với một tháng trước, xu hướng tăng 5 tháng liên tiếp. Chỉ số giá nhập khẩu đã tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2008 (chỉ xét riêng trong tháng 9).