Seoul tích cực hỗ trợ lương thực cho các nước đang phát triển

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 14/10 cho biết song song với việc hỗ trợ 50.000 tấn gạo cho 6 nước như Yemen, Kenya, Syria trong năm nay; Bộ đang tiến hành nhiều dự án hỗ trợ phát triển chính thức cho các nước đang phát triển, như xây dựng hệ thống thủy lợi, truyền thụ công nghệ chẩn đoán bệnh trên gia súc.Theo "Báo cáo an ninh lương thực và tình hình dinh dưỡng thế giới năm 2021" do 5 tổ chức quốc tế như Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đồng phát hành hồi tháng 7, có khoảng 810 triệu người dân trên thế giới bị suy dinh dưỡng trong năm 2020 do khủng hoảng khí hậu và đại dịch COVID-19, tăng khoảng 160 triệu người so với năm 2019. Có nghĩa là cứ 10 người trên thế giới lại có một người bị thiếu lương thực.Hàn Quốc tham gia Công ước viện trợ lương thực (FAC) vào năm 2018, mỗi năm đang viện trợ 50.000 tấn gạo cho từ 4 đến 6 quốc gia, góp phần giảm nhẹ vấn đề lương thực trong ngắn hạn cho hơn 3 triệu người tị nạn, người nhập cư trên toàn thế giới.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cho biết ngoài hỗ trợ bằng lương thực, Hàn Quốc cũng đang tiến hành nhiều dự án khác nhằm giải quyết căn bản khủng hoảng lương thực cho các nước kém phát triển, và sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đạt mục tiêu xóa bỏ nạn đói của Liên hợp quốc.