Tòa án tuyên 42 năm tù với thủ phạm vụ phòng chat phát tán video tình dục trên Telegram

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 14/10 đã tuyên án 42 năm tù giam với bị cáo Cho Joo-bin, thủ phạm chính trong vụ "phòng chat Baksa", phòng trò chuyện trực tuyến phát tán trái phép video tình dục trên ứng dụng Telegram làm dậy sóng xã hội Hàn Quốc năm 2020.Ngoài ra, Tòa án ra lệnh gắn thiết bị điện tử theo dõi vị trí lên bị cáo trong vòng 30 năm, truy thu 180 triệu won (151.600 triệu USD), công khai danh tính trong vòng 10 năm, cấm xin việc làm tại các cơ quan tổ chức liên quan tới trẻ em và thanh thiếu niên, tương tự phán quyết của tòa sơ thẩm.Hội đồng xét xử giải thích đã y án phán quyết của tòa sơ thẩm, do bản án không vượt quá giới hạn "nguyên tắc tự do đánh giá bằng chứng" (Principle of free evaluation of evidence), cũng không có sự hiểu lầm nào về mặt pháp lý, nên không thể coi mức án với bị cáo là bất công.Trước đó, Cho Joo-bin đã bị Viện Kiểm sát khởi tố với cáo buộc đe dọa 25 người, trong đó có trẻ em và thanh thiếu niên, quay video đồi trụy từ tháng 8/2019 tới tháng 2/2020, rồi phát tán lên nền tảng Telegram, lập ra tổ chức tội phạm là "phòng chat Baksa". Ngoài ra, Cho còn thu được lợi nhuận bất chính từ phòng chat này lên tới 180 triệu won (151.600 USD).Tòa án sơ thẩm đã công nhận phần lớn mọi cáo buộc của Viện Kiểm sát, tuyên án bị cáo 45 năm tù giam. Tới phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất, tòa giảm mức án xuống 42 năm sau khi cân nhắc tới việc cha của Cho Joo-bin đã nỗ lực để đạt được thỏa thuận với một số nạn nhân.Viện Kiểm sát đã truy tố tiếp bị cáo Cho, bổ sung thêm tội danh quấy rối tình dục các nạn nhân. Mức án cuối cùng của Cho Joo-bin có thể sẽ còn nặng hơn nữa sau khi có kết quả của phiên tòa này.Mặt khác, 4 đồng phạm của Cho Joo-bin trong vụ "phòng chat Baksa" cũng bị Tòa án tối cao tuyên án từ 7 đến 13 năm tù giam.