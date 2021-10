Tiêu dùng qua thẻ tín dụng tháng 9 tăng, ngành dịch vụ tiếp xúc không tiến triển

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 15/10 công bố báo cáo “Xu hướng kinh tế gần đây", trong đó nhận định nền kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu, tuyển dụng phục hồi nhanh chóng song ngành dịch vụ tiếp xúc trực tiếp vẫn còn nhiều bất ổn.Cụ thể, số tiền thanh toán qua thẻ tín dụng tháng 9 tại Hàn Quốc tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đà tăng sau khi tăng khoảng 7% trong tháng 7 và 8.Doanh thu của trung tâm thương mại tăng 21,9% so với tháng 9 năm ngoái, mức tăng mạnh hơn so với hồi tháng 8 (tăng 14,4%). Doanh thu trực tuyến tăng 16,8% so với một năm trước, song mức tăng thu hẹp so với tháng 8 (27,4%).Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 9 đạt 103,8 điểm, tăng 1,3 điểm so với tháng trước.Tuy nhiên, doanh thu tại các của hàng giảm giá lại tụt 9,5%, đà giảm liền hai tháng từ tháng 8 (giảm 2,5%). Doanh số bán ô tô nội địa tại Hàn Quốc giảm 33,3%, xu hướng giảm 7 tháng liên tiếp.Theo báo cáo, kinh tế toàn cầu đang tiếp tục phục hồi song có dấu hiệu chững lại do một số yếu tố như lo ngại lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng từ việc giá nguyên vật liệu gia tăng.Chính phủ nhấn mạnh sẽ nhanh chóng thực hiện các chính sách để giảm thiểu cú sốc kinh tế và duy trì đà phục hồi kinh tế, đồng thời tập trung nguồn lực quản lý giá cả và khôi phục đời sống thường nhật theo từng bước để cải thiện dân sinh.