Hơn 30 nước ra Tuyên bố chung nhất trí hợp tác đối phó với tấn công mã độc tống tiền

Photo : YONHAP News

Quan chức 31 nước lớn như Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự hội nghị trực tuyến “Sáng kiến chống mã độc tống tiền (Ransomware)” do Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) tổ chức từ ngày 13-14/10 (giờ địa phương).Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung với nội dung các nước nhất trí tích cực phối hợp quốc tế nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền bằng tiền điện tử như bitcoin, đối phó với các vụ tấn công mã độc tống tiền đang có chiều hướng gia tăng trên toàn thế giới.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Tuyên bố chung nêu rõ về việc hợp tác quốc tế trong việc lập quy chế, giám sát và điều tra, ngăn chặn rửa tiền bằng tiền điện tử trong quá trình tin tặc yêu cầu nạn nhân chuyển "tiền chuộc" bằng tiền điện tử nếu muốn khôi phục lại hệ thống. Đó là bởi ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp tin tặc sử dụng ransomware để yêu cầu nạn nhân thanh toán tiền chuộc bằng tiền điện tử, do loại tiền này khó bị truy vết xuất xứ, dễ dàng tránh được mạng lưới điều tra.Ngoài ra, Tuyên bố chung cũng bao gồm nội dung các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan an ninh, cơ quan an ninh mạng các nước xúc tiến hợp tác kịp thời; đẩy mạnh hợp tác ngoại giao nhằm nâng cao năng lực đối phó với tội phạm an ninh mạng; đẩy cao khả năng phục hồi mạng (network).Đại sứ an ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Chung-myun đã có bài phát biểu tại hội nghị, cho biết trong thời gian qua, Chính phủ Seoul đã nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế tham gia xây dựng không gian mạng hòa bình, an toàn, như tham gia với tư cách là nước đồng đề xuất "Chương trình hành động vì thúc đẩy hành động có trách nhiệm của quốc gia trên không gian mạng" (Programme of Action for Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace) của Liên hợp quốc. Trong thời gian tới, Seoul sẽ tiếp tục tích cực tham gia phối hợp quốc tế đối phó với mã độc tống tiền, một mối uy hiếp xuyên quốc gia.Hội nghị lần này được diễn ra trong bối cảnh Mỹ đặt ưu tiên chính sách hàng đầu là đối phó an ninh mạng sau khi liên tiếp bị thiệt hại lớn bởi các vụ tấn công bằng mã độc tống tiền.Trong Tuyên bố chung nói trên không đề cập tên quốc gia cụ thể, nhưng xét trên lập trường của Mỹ thì Tuyên bố chung ngầm nhắm đến các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền của Nga, Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, thể hiện ý định xây dựng một cơ chế phối hợp quốc tế.