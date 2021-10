Chính phủ Hàn Quốc xem xét nối lại phát hành phiếu giảm giá thúc đẩy tiêu dùng

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp rà soát chính sách ngày 15/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon cho biết Bộ sẽ thảo luận chặt chẽ với cơ quan phòng dịch, xem xét nối lại chính sách về phiếu giảm giá thúc đẩy tiêu dùng bị tạm dừng trong thời gian qua, chuẩn bị cho việc chuyển đổi cơ chế phòng dịch, khôi phục các lĩnh vực bị thiệt hại lớn do dịch COVID-19.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố kế hoạch phát hành phiếu giảm giá về dịch vụ ăn uống, thể thao, điện ảnh, triển lãm, biểu diễn, thể thao chuyên nghiệp khi tỷ lệ tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19 đạt 50%; và phiếu giảm giá khách sạn, du lịch, đường sắt khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%.Thứ trưởng Lee cho biết do tốc độ tiêm chủng đang tăng nhanh, Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 70% dân số trong tháng 10 này. Chính phủ cũng đã ra mắt Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật, và đang xây dựng lộ trình để chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn mới "With COVID-19".Trong cuộc họp cùng ngày, các quan chức hữu quan đã thảo luận về việc hỗ trợ tầng lớp yếu thế, thu nhập thấp. Thứ trưởng Lee nhắc đến việc Hàn Quốc đã chính thức xóa bỏ hoàn toàn tiêu chuẩn về người phụ thuộc khi xét chi trả trợ cấp sinh kế từ tháng 10, sớm hơn ba tháng so với kế hoạch đề ra ban đầu là từ đầu năm sau. Cho tới cuối năm nay, sẽ có thêm khoảng 400.000 người được hưởng trợ cấp sinh kế.Số người được hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản tính tới tháng 8 năm 2021 là 2,32 triệu người, tương đương 4,48% dân số, trong đó người được hưởng trợ cấp sinh kế là 1,44 triệu người.Về khoản tiền hỗ trợ 100.000 won (85 USD)/người cho tầng lớp thu nhập thấp, hiện tại đã có 2,81 triệu người đã được chi trả, tỷ lệ đạt 95%.Ngoài ra, cuộc họp cũng đã thảo luận về kế hoạch mở rộng dịch vụ ứng dụng "Thư ký của người dân" mà Chính phủ đang xúc tiến như một bài toán trọng điểm trong Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số. Hiện tại đã có hơn 13 triệu người đăng ký ứng dụng. Từ nay cho tới nửa đầu năm sau, Chính phủ sẽ mở rộng dịch vụ hơn nữa, bổ sung thêm 30 dịch vụ thông báo cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày của người dân và 11 dịch vụ tư vấn thời gian thực.