Google, Apple trình báo cáo kế hoạch thực thi Luật kinh doanh viễn thông sửa đổi lên Quốc hội

Photo : YONHAP News

Theo Văn phòng nghị sĩ Han Jun-ho (đảng Dân chủ đồng hành) thuộc Ủy ban Khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình và truyền thông tại Quốc hội Hàn Quốc, các doanh nghiệp kinh doanh chợ ứng dụng đã trình kế hoạch thực thi liên quan tới Luật kinh doanh viễn thông sửa đổi lên Ủy ban cho tới ngày 11/10 vừa qua, một tháng sau khi luật sửa đổi có hiệu lực.Luật sửa đổi cấm các doanh nghiệp kinh doanh chợ ứng dụng (App Market) như Google, Apple lợi dụng vị thế một cách bất chính để áp đặt phương thức thanh toán nhất định với các công ty cung cấp ứng dụng, nội dung di động.Trong báo cáo kế hoạch thực thi trình lên Ủy ban của Quốc hội, hãng Google cam kết sẽ tuân thủ nội dung luật sửa đổi, không triển khai chính sách bắt buộc thanh toán qua ứng dụng “In App” dự kiến thực hiện từ tháng 10, mà sẽ cho phép thanh toán qua một đơn vị thứ ba.Về phần mình, hãng Apple cho rằng chính sách và điều lệ của hãng hiện tại phù hợp với nội dung luật sửa đổi. Hãng không bắt buộc các nhà phát triển ứng dụng phải thanh toán qua "In App", 85% nhà phát triển ứng dụng tại Hàn Quốc không sử dụng thanh toán qua "In App".Mặt khác, đơn vị kinh doanh chợ ứng dụng trong nước "One Store" báo cáo hãng đang tuân thủ đúng nội dung luật sửa đổi, là đơn vị đầu tiên áp dụng thanh toán bên ngoài trong số các chợ ứng dụng trên toàn thế giới. Hãng này cho phép các nhà phát triển ứng dụng tự do lựa chọn phương thức thanh toán đối với mọi ứng dụng, và thu phí 5% khi nhà phát triển lựa chọn phương thức thanh toán bên ngoài.