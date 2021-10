Sản lượng ô tô thành phẩm tại Hàn Quốc thấp kỷ lục 13 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 17/10 cho biết số lượng xe ô tô thành phẩm sản xuất trong nước quý III năm nay đạt 761.975 chiếc, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái (921.583 chiếc), thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Đây là mức thấp nhất trong vòng 13 năm, chỉ xét riêng trong quý III, kể từ năm 2008, thời điểm sản lượng ô tô thành phẩm giảm mạnh còn 760.121 chiếc do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Sản lượng sản xuất của các hãng ô tô thành phẩm trong nước quý I và II lần lượt đạt 908.848 chiếc và 905.699 chiếc, tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, nửa cuối năm 2021, các nước khu vực Đông Nam Á bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, khiến tình hình thiếu hụt chíp bán dẫn trở nên trầm trọng, sản lượng ô tô đã không thể vượt mốc 800.000 chiếc.Ban đầu, các chuyên gia trong ngành dự báo nguồn cung chíp bán dẫn sẽ được cải thiện trong tháng 9 và tháng 10. Tuy nhiên, biến thể Delta của virus COVID-19 lây lan rộng tại các nước Đông Nam Á như Malaysia, nơi các công ty chíp bán dẫn ô tô như Infineon của Đức và STMicroelectronics của Thụy Sĩ đặt nhà máy sản xuất, đã phải phong tỏa, khiến nguồn cung đã thiếu nay còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thêm vào đó, tình trạng Trung Quốc thiếu điện trong thời gian gần đây cũng khiến cho tình hình sản xuất chíp bán dẫn không được cải thiện.Theo doanh nghiệp, trong quý III, hãng ô tô Hyundai sản xuất được 350.209 chiếc, giảm 15,8% so với 415.992 chiếc của cùng kỳ năm ngoái; Kia sản xuất 321.734 chiếc, giảm 6,5%; công ty ô tô General Motors (GM) Hàn Quốc 45.939 chiếc, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2020 (102.747 chiếc). Mặt khác, hãng Renault Samsung không bị ảnh hưởng đáng kể bởi nguồn cung chíp bán dẫn, sản xuất được 33.760 chiếc, tăng 7% so với quý III năm 2020 (31.537 chiếc).