Photo : KBS News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 16/10 (giờ địa phương) dẫn một tài liệu đánh giá nội bộ của hãng Netflix, phân tích sê-ri phim truyền hình bản gốc "Trò chơi con mực" (Squid Game) do Netflix đầu tư và sản xuất tại Hàn Quốc ước tính tạo ra giá trị ảnh hưởng (impact value) 891,1 triệu USD.Netflix từng công khai số liệu đánh giá tỷ lệ người xem với một số tác phẩm của hãng, nhưng chưa từng công khai số liệu cụ thể với truyền thông, nhà đầu tư hay các đơn vị sản xuất chương trình. Tài liệu mà Bloomberg tiếp nhận ghi cụ thể về mức độ thành công của "Trò chơi con mực".Số người theo dõi phim "Trò chơi con mực" trên 2 phút đã đạt 132 triệu người chỉ trong vòng 23 ngày sau khi phim được ra mắt trên nền tảng Netflix. Trong đó, 89% khán giả xem trên một tập của phim. 66%, tương đương 87 triệu khán giả, theo dõi tới tập 9, tập cuối cùng của phim. Tổng thời gian theo dõi bộ phim này của khán giả trên toàn thế giới là 1,4 tỷ giờ.Ngoài ra, "Trò chơi con mực" đạt 353 điểm về tỷ lệ lượt xem điều chỉnh (AVS), một chỉ số nội bộ khác của Netflix. Đây là chỉ số này đánh giá về "giá trị của người xem". Những người xem tác phẩm là khách hàng mới hoặc ít sử dụng Netflix được coi là có giá trị cao hơn vì điều này cho thấy những chương trình đó là lý do khiến họ đăng ký mua gói dịch vụ của Netflix hoặc không hủy đăng ký. AVS càng cao thì giá trị của tác phẩm đó cũng lớn theo."Trò chơi con mực" có tổng chi phí sản xuất là 21,4 triệu USD cho 9 tập phim, khá thấp so với một số phim ăn khách khác của Netflix như "Cậu bé mất tích", "Hoàng quyền". Chỉ số hiệu suất của phim (đo lường giá trị của bộ phim trên chi phí sản xuất) là "41,7 lần".