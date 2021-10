VANK đề nghị Liên hợp quốc chỉnh sửa ghi chú về vùng biển giữa Hàn Quốc, Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc (VANK) ngày 16/10 đã bắt đầu cuộc vận động yêu cầu Liên hợp quốc chỉnh sửa chú thích “biển Nhật Bản” trên bản đồ trang web địa lý (www.un.org/geospatial) do cơ quan này vận hành.VANK giải thích website về thông tin địa lý chính thức của Liên hợp quốc chú thích vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản là “biển Nhật Bản” mang ý nghĩa đây là vùng biển thuộc chủ quyền riêng của Tokyo, có thể sẽ gây ra vấn đề lớn. Chính phủ Nhật Bản có thể sử dụng bản đồ này quảng bá ngầm một cách rộng rãi cho toàn thế giới rằng đây là vùng biển của nước này.Liên hợp quốc cần điều chỉnh lại ghi chú này thành “biển phía Đông Hàn Quốc/biển Nhật Bản”, như các tổ chức quốc tế đang dùng.Ngoài ra, VANK chỉ ra rằng việc Liên hợp quốc ghi chú như thể vùng biển này là của Nhật Bản là hành vi vi phạm nguyên tắc quốc tế. Tại Hội nghị Liên hợp quốc về tiêu chuẩn hoá tên gọi địa lý (UNCSGN - United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names) năm 1977, Liên hợp quốc từng tuyên bố khi khó thống nhất tên riêng cho một đối tượng địa lý được dùng chung bởi hai hay nhiều quốc gia, các tên gọi được sử dụng bởi mỗi quốc gia sẽ được ghi chú đồng thời bên cạnh nhau.Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc đã gửi một lá thư kiến nghị lên Liên hợp quốc, đề nghị chỉnh sửa ngay lập tức ghi chú “biển Nhật Bản” trên vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời cung cấp dữ liệu từ trang web quảng bá về biển Đông của Hàn Quốc mà VANK xây dựng.VANK đang có kế hoạch sớm bắt đầu cuộc vận động nhằm quảng bá rộng rãi thông tin này tới cộng đồng quốc tế, kêu gọi sự ủng hộ, đồng thuận toàn cầu.