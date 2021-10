Chính phủ Hàn Quốc họp về đối phó việc Mỹ yêu cầu cung cấp thông tin chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại lần thứ nhất vào ngày 18/10.Tham dự hội nghị có 5 Bộ trưởng các ban ngành liên quan tới kinh tế, như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, cùng 11 quan chức hữu quan như Phó Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), quan chức Văn phòng an ninh quốc gia, Phủ Tổng thống.Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại được mở rộng từ Hội nghị Bộ trưởng hữu quan về kinh tế, nhằm mục đích đưa ra nhận định chiến lược kinh tế xét trên quan điểm về an ninh.Hội nghị đầu tiên cùng ngày thảo luận về phương hướng đối phó với việc Mỹ yêu cầu các doanh nghiệp chíp bán dẫn cung cấp thông tin.Phó Thủ tướng Hong cho biết Chính phủ hai nước đã thảo luận về vấn đề này trong hội nghị Bộ trưởng hữu quan song phương. Ông Hong nhấn mạnh Chính phủ sẽ đẩy mạnh hợp tác, trao đổi đầy đủ với các doanh nghiệp, cân nhắc tới quyền tự do của doanh nghiệp trước các thông tin nhạy cảm, để đối phó một cách kịp thời.Một vấn đề khác được đưa ra thảo luận tại hội nghị cùng ngày là vấn đề gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Hiệp định này được ra mắt vào ngày 30/12/2018, với sự tham gia của các nước như Nhật Bản, Australia, Mexico. Gần đây, các nước lớn trên thế giới như Mỹ dự báo quay lại cơ chế này, Trung Quốc cũng đang đề nghị gia nhập.Phó Thủ tướng Hong khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) vào ngày 14/10 vừa qua đã phát biểu rằng Hàn Quốc sẽ ra quyết định về việc có gia nhập CPTPP hay không trong cuộc họp vào ngày 25/10.Trong cuộc họp lần này, các quan chức Chính phủ đã tiến hành rà soát giá trị chiến lược về mặt kinh tế khi gia nhập CPTPP, các yếu tố lo ngại như lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ bị thiệt hại, lịch trình xúc tiến gia nhập.Chính phủ cũng thảo luận về chiến lược bồi dưỡng và bảo hộ công nghệ trong cuộc chạy đua bá quyền về công nghệ toàn cầu, quyết định lập phương án phối hợp cụ thể giữa các ban ngành hữu quan.