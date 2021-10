Hàn Quốc được chọn là quốc gia kiểu mẫu về quản lý biên giới

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/10 cho biết Trung tâm chống khủng bố của Liên hợp quốc (UNCCT) cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) mới đây đã tiến hành khảo sát thực trạng quản lý biên giới trên toàn thế giới, chọn Hàn Quốc là quốc gia kiểu mẫu về quản lý biên giới.Hệ thống cấp, quản lý hộ chiếu, gồm hộ chiếu điện tử, và hệ thống kiểm soát an ninh sân bay, bến cảng của Hàn Quốc đã nhận được đánh giá cao. Hàn Quốc cũng liên tiếp được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị của chuyên gia liên quan.Ngày 15/10, Trung tâm chống khủng bố của Liên hợp quốc và Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Hội nghị chuyên gia về hình mẫu quản lý an ninh biên giới trong đối phó với dịch COVID-19”, chia sẻ kinh nghiệm quản lý biên giới của Seoul.Tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm chống khủng bố của Liên hợp quốc Jehangir Alam Khan cho biết Hàn Quốc là một trong những đối tác hợp tác chặt chẽ nhất với UNCCT, bày tỏ quan điểm tìm kiếm phương án hợp tác bền vững với Hàn Quốc.Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Chang Wook-jin bày tỏ hy vọng kinh nghiệm quản lý biên giới hiệu quả, ứng dụng công nghệ tiên tiến của Chính phủ Seoul sẽ góp phần tăng cường năng lực quản lý biên giới của các nước thành viên Liên hợp quốc và duy trì sự mở cửa của cộng đồng quốc tế, bất chấp tình hình trao đổi quốc tế gặp khó khăn do dịch COVID-19.Các chuyên gia từ 11 cơ quan và tổ chức trong nước gồm Bộ Tư pháp, Bộ Địa chính và giao thông, Sân bay quốc tế Incheon, Cảng Incheon, Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và Trung tâm chống khủng bố của Liên hợp quốc (UNCCT), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cùng Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) sẽ tiếp tục nhóm họp từ ngày 18-22/10.Bộ Ngoại giao dự kiến xuất bản “Sách tổng hợp các ví dụ kiểu mẫu về an ninh biên giới” vào tháng 12 tới trên cơ sở kết quả hội nghị lần này.