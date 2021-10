Son Heung-min góp mặt trong video quảng bá du lịch Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Video quảng bá du lịch Hàn Quốc tới toàn thế giới với sự góp mặt của ngôi sao bóng đá Son Heung-min đã được công bố vào ngày 18/10. Son Heung-min hiện đang tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur ở London (Anh) cũng như tại đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.Video quảng bá có độ dài dài 1 phút 20 giây với chủ đề "Đây là Hàn Quốc trong tôi, còn bạn thì sao? (This is my KOREA, What’s yours?)", trong đó giới thiệu về 7 sức hút của Hàn Quốc là "nhiệt huyết" (Passionate), "nhanh chóng" (Fast), "sáng tạo" (Creative), "thông minh" (Smart), "thú vị" (Fun), "đáng yêu" (Lovable) và "ngoạn mục" (Spectacular), được thể hiện qua cầu thủ Son Heung-min.Video này được phát trên trang Facebook và kênh Youtube và chính thức của Cơ quan du lịch Hàn Quốc (http://www.youtube.com/imagineyourkorea), cũng như tài khoản mạng xã hội cá nhân của cầu thủ Son Heung-min (Instagram với 5,1 triệu lượt người theo dõi, Facebook với 5,17 triệu người theo dõi).Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) sẽ công bố thêm video phỏng vấn cầu thủ Son Heung-min và video hậu trường sau một tuần nữa. Trên trang chủ của KTO (VisitKorea) dự kiến sẽ công bố những điểm du lịch do cầu thủ Son Heung-min giới thiệu.Vào tháng 7 vừa qua, Son Heung-min được chọn làm "Đại sứ danh dự quảng bá văn hóa Hàn Quốc".Bộ Văn hóa kỳ vọng sự nổi tiếng toàn cầu của ngôi sao bóng đá Son Heung-min sẽ góp phần nâng cao mức độ nhận thức về du lịch Hàn Quốc sau dịch COVID-19. Trong video lần này, Son Heung-min quảng bá và phỏng vấn về du lịch Hàn Quốc bằng tiếng Anh một cách lưu loát, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với không chỉ các fan bóng đá toàn thế giới mà với tất cả những người quan tâm tới văn hóa Hàn Quốc.