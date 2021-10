65% người dân Seoul thích “làm việc trong không gian ảo”

Photo : YONHAP News

Viện phát triển năng lực nữ giới thủ đô Seoul đã tiến hành khảo sát thông qua mạng xã hội đối với 4.476 người gồm 3.473 nữ và 1.003 nam từ ngày 10-19/8, liên quan đến “hình thái lao động và việc làm có giá trị gia tăng cao trong tương lai".Kết quả công bố ngày 18/10 cho thấy 65,1% người được hỏi lựa chọn “làm việc trên không gian ảo thông quan nhân vật đại diện”, nhiều hơn 30,2% so với câu trả lời “làm việc trong thế giới thực”.Nguyên nhân thích “làm việc trong không gian ảo” được lựa chọn nhiều nhất với 53,1% là “có thể chăm lo cả công việc lẫn thế giới thực như việc nhà, chăm sóc con cái”. 56% nữ giới và 43% nam giới trả lời lý do là “cân bằng giữa công việc và cuộc sống”. Trong đó, 81% phụ nữ đã kết hôn (29 người) từ 20-29 tuổi chọn “cân bằng giữa công việc và cuộc sống”. Tiếp theo là do “thích giao tiếp thông qua nhân vât đại diện hơn là gặp trực tiếp” 19,9% và “làm việc trong thế giới ảo thuận tiện hơn” 17,4%.Ngược lại, trong số những người cho biết thích “làm việc trong thế giới thực”, có 41% cho biết lý do là bởi “ưu tiên giao tiếp mặt đối mặt”, 27,5% cho rằng “có nhiều việc không thể giải quyết trực tuyến” và 19,8% nhận định “các việc liên quan đến thế giới thực như việc nhà, chăm sóc con sẽ làm giảm mức độ tập trung trong công việc ở thế giới ảo”.Ngoài ra, có 58,2% người được hỏi cho biết đã từng trải nghiệm không gian ảo được tạo nên từ mạng internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường (Metaverse). Nội dung từng trải nghiệm nhiều nhất là “trò chơi” (73,3%), tiếp theo là “ứng dụng nhân vật đại diện” (40,8%) và “dịch vụ văn phòng, hội họp” (10,3%).Trong số công việc liên quan đến Metaverse, công việc được quan tâm nhiều nhất là “nhà phát triển game và phát triển dịch vụ Metaverse”, chiếm 45,2%.