Seoul dự kiến ra quyết định về việc gia nhập CPTPP sớm là vào cuối tháng 10

Phát biểu tại buổi họp báo bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20) tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 14/10 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ quyết định có gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) hay không, sớm là vào cuối tháng 10 này.CPTPP có 11 nước tham gia bao gồm Nhật Bản, Australia, Mexico, được ra mắt vào ngày 30/12/2018, sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2017.Phó Thủ tướng Hong giải thích nếu tham gia CPTPP, Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi việc phải điều chỉnh một số chế độ thuế quan. Chính phủ cùng các Bộ, ngành trong hai năm qua đã xem xét về những vấn đề có thể cân nhắc thay đổi.Với tư cách là Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính, ông Hong nhận định rằng Hàn Quốc cần gia nhập hiệp định này, song vẫn phải cân đối lại với Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, Bộ Ngoại giao, Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).Phó Thủ tướng Hong cho biết thời điểm quyết định về việc gia nhập CPTPP của Hàn Quốc sớm nhất là tại Hội nghị các Bộ trưởng kinh tế đối ngoại ngày 25/10 tới hoặc đầu tháng 11.Ngoài ra, ông Hong cũng để ngỏ yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định gia nhập CPTPP của Hàn Quốc là việc Trung Quốc và Đài Loan đăng ký gia nhập. Trong quá khứ, Trung Quốc cảnh giác với Hiệp định TPP do Mỹ dẫn dắt khi đó vì cho rằng đây là công cụ nhằm cô lập trước này. Tuy nhiên, ngày 16/9, Bắc Kinh đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP, một tuần sau Đài Loan cũng đăng ký xin gia nhập.Theo ông Hong, việc Trung Quốc và Đài Loan bất ngờ nộp đơn gia nhập là yếu tố quan trọng mà Chính phủ không nghĩ đến trong quá trình thảo luận từ trước đến nay.Một biến số khác có thể kể đến là việc Nhật Bản, nước phản đối các biện pháp hạn chế nhập khẩu của Hàn Quốc đối với mặt hàng hải sản có nguồn gốc từ 8 tỉnh gần Fukushima, sẽ làm nước Chủ tịch đến cuối tháng 1 năm 2022.Ngoài ra, nếu Hàn Quốc tham gia CPTPP, hệ thống thuế quan sẽ thay đổi, nên khó có thể tính toán được khoản thuế bị thất thu trong khoảng 5 đến 10 năm tới ở các lĩnh vực như kinh doanh ứng dụng nền tảng, ngành công nghiệp chíp bán dẫn. Do đó, đây cũng sẽ là một yếu tố mà Hàn Quốc cần cân nhắc.Mặt khác, Seoul đang có kế hoạch tổ chức hội thảo giới thiệu kinh tế Hàn Quốc tại thủ đô London (Anh) vào ngày 1/11, gặp gỡ Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's (Mỹ). Ông Hong cho biết, mục đích của hội thảo này là cung cấp câu trả lời, giải thích đầy đủ và tổng thể về nền kinh tế Hàn Quốc trước những thắc mắc của nhiều người về việc nền kinh tế Hàn Quốc bị ảnh hưởng tương đối ít của dịch COVID-19 và phục hồi nhanh chóng.