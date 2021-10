Doanh nghiệp nhận định công nghệ trung hòa carbon lĩnh vực công nghiệp còn nhiều hạn chế

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc nâng mục tiêu cắt giảm khí thải carbon cho tới năm 2030, lĩnh vực công nghiệp sẽ phải nỗ lực hơn nữa để cắt giảm 14,5% khí nhà kính cho tới năm 2030, gấp đôi so với mục tiêu ban đầu là 6,4%.Cân nhắc tới cơ cấu ngành công nghiệp Hàn Quốc, trọng tâm là ngành chế tạo phát thải nhiều carbon, Chính phủ đã tính toán tỷ lệ cắt giảm carbon ở lĩnh vực công nghiệp thấp hơn so với các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp cho rằng việc thực hiện mục tiêu này là rất khó, khi mà công nghệ trung hòa carbon ở thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế.Ngành công nghiệp thép đứng đầu về phát thải carbon với hơn 100 triệu tấn carbon mỗi năm, chiếm 30% tổng lượng phát thải carbon ở lĩnh vực công nghiệp. Công đoạn nung thép sẽ phải sử dụng than đá, trong quá trình này phát thải ra carbon dioxide. Giới doanh nghiệp thép đang xúc tiến sử dụng hydro để thay than đá.Tuy nhiên, dự kiến phải tới năm 2040 thì công nghệ này mới được hoàn tất phát triển, và thời điểm có thể áp dụng thực tế là vào khoảng năm 2050. Từ nay tới lúc đó, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là phải nâng tỷ lệ tái sử dụng sắt vụn, cắt giảm từng chút lượng phát thải carbon. Hiện tại, không có phương án nào khác để có thể cắt giảm carbon một cách vượt bậc.Một quan chức thuộc Hiệp hội thép Hàn Quốc cho biết hiệu suất năng lượng ngành thép trong nước đang ở mức cao nhất thế giới, nên có rất ít cách để có thể cắt giảm carbon dioxide trong ngắn hạn.Ngành hóa dầu và xi măng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về lượng phát thải khí nhà kính, hiện cũng đang trong tình trạng tương tự. Ngành hóa dầu đang phát triển công nghệ sử dụng điện năng từ năng lượng mới và tái tạo vào công đoạn lọc dầu và tách dầu; ngành xi măng đang phát triển nguyên liệu không phát thải carbon thay cho đá vôi. Tuy nhiên, phải sau năm 2040 mới có thể thương mại hóa các công nghệ này.Các doanh nghiệp cho rằng từ nay cho tới năm 2030 chỉ còn 8 năm, Chính phủ cần giảm thiểu việc nâng mục tiêu cắt giảm carbon, điều tiết tốc độ xúc tiến chính sách liên quan.Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch rót 7.000 tỷ won (5,93 tỷ USD) ngân sách từ nay cho tới năm 2030 để hỗ trợ phát triển công nghệ trung hòa carbon. Giới chuyên ra cho rằng song song với sự hỗ trợ từ Chính phủ, các doanh nghiệp cần có sự đối phó chung để đẩy sớm thời gian thương mại hóa các công nghệ quan trọng.