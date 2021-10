Photo : YONHAP News

Ủy ban trung hòa carbon 2050 của Hàn Quốc ngày 18/10 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ hai với sự tham dự của Tổng thống Moon Jae-in, ấn định hai kịch bản trung hòa carbon cho tới năm 2050. Cả hai kịch bản đều có mục tiêu là đưa lượng phát thải ròng carbon cho tới năm 2050 xuống bằng 0, một bước tiến mới so với phương án hiện hành là phát thải tối đa 25,4 triệu tấn carbon.Tại sự kiện, Tổng thống Moon Jae-in chỉ ra rằng sự đối phó của cộng đồng quốc tế là điều hết sức cấp thiết. Kể từ sau Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu 2015, đã có 134 quốc gia tuyên bố hoặc ủng hộ trung hòa carbon. Phần lớn các quốc gia đều đã nâng hoặc cam kết nâng mạnh mục tiêu cắt giảm khí nhà kính so với trước đó.Theo hai kịch bản vừa được thông qua, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ hoàn toàn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá cho tới năm 2050. Tuy nhiên, nếu như trong phương án A là dừng cả nhà máy phát điện chạy bằng than đá và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), thì phương án B là tiếp tục duy trì phát điện bằng LNG. Ở lĩnh vực công nghiệp, Hàn Quốc sẽ ứng dụng công nghệ carbon thấp, cắt giảm 80% phát thải carbon so với năm 2018. Ở lĩnh vực vận tải, Chính phủ đề ra mục tiêu là chuyển đổi trên 85% xe ô tô sang xe điện và xe hydro.Ngoài ra, Chính phủ quyết định cắt giảm 40% lượng khí thải carbon cho tới năm 2030 so với năm 2018, cao hơn 13,7% so với mục tiêu ban đầu là 26,3%. Có nghĩa là mỗi năm Hàn Quốc sẽ phải cắt giảm 4,17%. Hàn Quốc sẽ nâng gấp 5 lần tỷ trọng năng lượng mới và tái tạo, cắt giảm 44% khí thải carbon ở lĩnh vực sản xuất điện năng và 14,5% ở lĩnh vực công nghiệp cho tới năm 2030.Đồng Chủ tịch Ủy ban trung hòa carbon Yun Sun-jin cho biết ủy ban sẽ lập kế hoạch thực thi cắt giảm carbon một cách chi tiết hơn nữa, để việc thực hiện được diễn ra thuận lợi.Chính phủ sẽ trình phương án lần này lên cuộc họp Nội các vào tuần tới, dự kiến tuyên bố chính thức về mục tiêu cắt giảm carbon quốc gia tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại Anh vào tháng 11 tới.